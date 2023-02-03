【生命鬥士】36歲朱芯儀捱過18次治療　三期乳癌漸趨穩定：盼了好久

▲ 36歲女星朱芯儀捱過18次治療，三期乳癌漸趨穩定。

現年36歲的台灣女星朱芯儀，2021年底確診2至3期乳癌，癌細胞一度擴散至淋巴，在3個月期間接受6次化療，更進行了乳房切除手術，並切下肚皮肉和脂肪，重建乳房。整個手術歷時長達17個小時，過程中更有大出血情形出現。而日前她在Instagram公布喜訊，表示在進行第18次藥物治療後，病情終於轉趨「穩定追蹤」，令她不禁喜稱：「盼這天盼了好久，終於到來！」

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綜合台媒報道，曾在大熱台劇《犀利人妻》飾演「黎薇恩」一角的女星朱芯儀，與另一女星賈靜雯的弟弟衛斯理結婚，婚後育有3名子女。朱芯儀在2021年底被診斷患上乳癌，期間不時在社交平台分享抗癌點滴。而最近她又在IG發限時動態表示：

打完藥，揮手跟照顧我的護理師們bye-bye，怎麼突然有點想哭，想起2022的灰暗，希望2023一開始我能健康平安，祝福我的你們也是。

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朱芯儀透露，自己的指甲因療程變得脆薄、龜裂，指甲一勾到毛衣就感到十分疼痛，需要用膠紙黏起來。話雖如此，但對於完成療程，她仍然語帶興奮表示：

最後的幾滴藥，第18次，盼這天盼了好久，終於到來！

乳癌是本港女性最常見的癌症，2020年本港共錄4,956宗女性乳癌新症，同年錄751宗死亡個案。以往也有不少名人、明星曾確診乳癌，如林淑敏、金燕玲，而台灣女歌手朱俐靜更因乳癌病逝，終年40歲。

乳癌初期多無病徵

乳癌初期大多無病徵，發病時無痛症或出血情況，不少女士即使發現乳房有硬物亦不加理會；當有症狀時，大多已發展到第3至4期。香港乳癌基金會創會人、乳房外科名譽顧問醫生張淑儀曾接受TOPick訪問，她表示有研究指，乳癌可於一年時間內由初期演變至第4期，如病者在病發後3個月內求醫，病情控制方面較佳，但如半年後，通常已是第3至4期，故及早接受治療尤為重要。

根據衞生署資料顯示，乳癌常見症狀如下：

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台灣醫生許書華曾在Facebook稱，台灣地區罹患乳癌的平均年齡又比西方國家年輕，而風險因子包含以下6項：

1、有乳癌家族史

2、未生育或在30歲後才生第一胎

3、沒有餵過母奶

4、初經早、停經晚

5、卵巢癌及子宮內膜癌病史

6、菸酒、肥胖等

她呼籲，40至44歲、二親等內罹患乳癌的女性，以及45至69歲的所有女性，每兩年可做一次免費乳房攝影篩檢。

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責任編輯：羅嘉欣