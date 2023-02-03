【元宵好去處】賞燈遊園免費親子活動　拼砌嘉年華+大埔藝術節【內附連結】

▲ 元宵限定浪漫花燈遊園打卡。(機構提供)

本周日是農曆正月十五日元宵節，各區均有不少適合一家大小參與的免費活動，當中古物古蹟辦事處特設元宵園遊會及3大特色工作坊，讓家長可帶同小朋友一同參加，從多角度認識古蜀的高度文明，極具教育意義。

「金沙之光 — 古蜀文明展」由即日起至3月29日一連三個月，於香港文物探知館展出70多件由四川省成都金沙及廣漢三星堆遺址出土的珍貴國家文物和7件香港出土的文物。展覽免費入場。展覽期間適逢元宵佳節，２月５日將舉辦金沙元宵園遊會，在香港文物探知館內的露天茶座掛滿花燈，設置多個與金沙文物相關攤位，猜燈謎、剪紙、印名信片、製作襟章，答中問題更有機會獲得小禮物，讓大家帶同愛侶、家人一同賞燈遊園，共度人月兩團圓的元宵佳節。

▲ 沉浸式體驗空間《考古時空門》。(機構提供)

金沙元宵園遊會

日期︰2月5日

時間︰13:30 - 17:30

地點︰香港文物探知館露天茶座

費用︰免費入場

備註︰「金沙之光 — 古蜀文明展」展期至3月29日

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香港拼砌嘉年華

Brick Fiesta 每年都會在全球舉行，去年年尾英國Bristol率先完成展覽，現在在英國各地繼續舉行。今個星期到香港接力，7月則在美國Houston舉行年會。亞太區唯一代表、來自香港獲LEGO丹麥總部邀請拍攝「拼砌與夢想」的Van Chiu，更會為大家帶來一個全新展品。Hong Kong Brick Fiesta 「香港拼砌嘉年華」今年同樣於文化中心舉行，場內將展出多名民間高手、收藏家的LEGO 珍藏獨家展品，同場加映多件精彩拼砌作品，展出香港地標、火車、場景、Star Wars、Mirror拼砌相、Harry Potter、動物等。

日期︰2月 4-5日

時間︰10am- 7pm

地點︰文化中心行政大樓 4樓展覽館

費用︰免費入場

大埔藝術節2023

由大埔民政事務處及香港藝術發展局合辦的「大埔藝術節2023暨大埔藝術中心開幕典禮」，將為大家帶來逾百項精采活動，包括表演、展覽、工作坊、體驗班，涵蓋音樂、舞蹈、戲劇及戲曲等不同範疇，讓參加者感受藝術的多元，並提升對藝術的興趣。當中包括：

▲ 大埔藝術節手作戲偶展覽。(機構提供)

手作戲偶展覽︰現場戲偶師更會為觀眾介紹戲偶的製作步驟，並示範操作部分戲偶。

免費舞蹈體驗班︰由城市當代舞蹈團CCDC 舞蹈中心舉辦芭蕾舞、當代舞、中國舞、Jazz Funk、Street Dance、瑜伽班等，讓參加者感受舞蹈及身體鍛鍊的愉快體驗。

除上述活動外，中心的商舖及藝術工作室租戶亦於藝術節期間對外開放。



日期︰2月4-5日

時間︰2月4日（1pm- 8pm）、5日（1pm- 6pm）

地點︰大埔藝術中心地下G01-02號舖

費用︰免費入場

記者：李越樺