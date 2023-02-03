【公主嫁平民】真子公主居美生活不似預期？　小室圭被爆仍任法律助理無錢度蜜月

▲ 真子公主嫁平民丈夫小室圭後居美，有指小室圭仍任法律助理年薪不高。

31歲的日本真子公主於2021年10月下嫁同齡的平民丈夫小室圭，其後偕夫到美國生活。她的婚後生活備受日人關注，在美國擔任法律助理的小室圭經3次重考後，終於在去年考獲律師牌。近日有日媒爆料指，小室圭仍任法律助理，由於年薪不高，夫妻在通脹嚴重的紐約生活不容易，更無錢度蜜月。

綜合日本傳媒報道，雖然小室圭通過美國紐約州的律師考試，但在美國生活的日僑卻認為他無法適應紐約生活。即使過去的新聞報道中，都表示真子夫妻在日裔美國人的幫助下，移居生活一切都很順利，但實際上他們被視為「孤兒」般，要獨自適應當地生活。

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獲律師牌仍任律師助理

有報道指出，真子公主與小室圭計劃今年年底去巴西度蜜月。不過，有在紐約的日僑與他們居於同一社區，他向傳媒透露還沒聽說他們要去度蜜月，並不認為以他們目前的經濟狀況能如期進行計劃。該名日僑稱︰

據說法律助理的年薪約為600萬日圓（約37萬港元），他們在通貨膨脹導致物價高漲的紐約生活已經夠辛苦了。

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翻查小室圭目前任職的律師事務所Loewenstein Sandler網頁，小室圭仍被列為法律助理（Law Clerk）。不過，由於該律師事務所非常有名，即使法律助理年薪也達2,000萬日圓（約120萬港元）。而小室圭已考獲律師牌，估計不久的將來可以升任為律師。

在美孤立無援

真子公主與小室圭移居美國已經一年多，但他們在日本的關注度依然很高。無論他們做甚麼，都會遭到日本民眾的抨擊，但在紐約當地居民看來，卻對他們沒有太多關心。受訪日僑指出，日媒不時流傳真子公主夫婦在紐約逛街或散步的照片，他笑言紐約有很多名人，即使這對夫妻跟他擦身而過，他也不會注意到。

有日媒報道在美日人一直支持真子公主夫婦，但事實原來相反，日僑爆料在他們的圈子「提小室圭的名字是忌諱」。而傳媒拍到的照片都只有真子公主和小室圭，幾乎沒有他們和第三者的合照，表示他們沒有日裔朋友。

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責任編輯︰王明芳