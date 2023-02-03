【校園戀愛】小學生早戀已非熱門問題  基德小學校長：從小教導人要自愛才會被愛

▲ 聖公會基德小學校長劉強教導：「人要自愛才會被愛。」

在我們讀書的年代，一道常出的辯論題目是「中學生應否談戀愛？」，正反雙方各有理據，爭拗點環繞著學生是否足夠成熟、談戀愛會否影響學業、拍拖會否影響校譽等等。到了今天，社會風氣比之前開放，不難在街上看到穿著校服的學生牽手拍拖。有次朋友問我：「如果你的學生和你說：『校長，我喜歡上一位同學了。』，你會怎麼辦？」

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坦然，作為小學校長的我，從未有深究這個問題，因為小學生談戀愛不是甚麼熱門題目。但想了想，人生中的各種關係，愛情佔了一大席位，也是在小朋友眼中覺得神秘的領域。而且，小學生愈來愈早熟，想知道多一點戀愛知識時，大人只說「你太小了不用知」、「等你大點就會懂了」，一翻推搪下小童得不到回覆，好奇心驅使下，唯有求助課外書、網絡……但誰又能保證他們獲得的資訊是「正確」的呢？又有誰能保證他們不會被壞人所騙？

沒有一本「戀愛關係」的教科書，老師們對這門教學都無從入手。我也相信，師長們在戀愛婚姻路上不都是盡善盡美，可能有些問題自己還在學習處理當中。但跌跌撞撞過後，我們的人生閱歷是無價的寶藏。如果學生問我相關愛情的事，我大概會分享以下幾點：

1. 愛情只是眾多關係的一種。魯易斯（CS Lewis）說過人間有四種愛：親愛（affection)、友愛(friendship)、情愛(romantic love)和大愛(agape)。親愛是父母家人對我們的愛，是與生俱來，不能選擇的。友愛從朋友而來，能從小慢慢培養。愛情和大愛（或上帝的愛）卻是尋尋覓覓的過程，有些人窮一生追求也未必有結果。既然尚未擁有愛情，何不先把握現在，做好一個親人和朋友的角色？反之而言，如果你不是一個好兒女、好朋友，又怎能說服別人你是一個好戀人？

2. 關係不是一條方程式，也沒有既定的標準答案。關係牽涉人心，人心難於估量。所以，不是說你付出多少，便能有同等的收獲。有時你推心置腹，換來只是冷漠的回應。但求無愧於心，以善待人，真誠付出，就算別人沒有期望中的反應，起碼在關係中你換來了對自己的尊重。

3. 關係是一個過程，唯有透過反覆演練，你才能進步。沒有天生的「關係專家」，個人外向與否、成績高低，與關係表現皆不成正比。有人結伴無數但關係表面及疏離，有人只有寥寥可數的朋友卻情誼深厚，有人事業成功但人際關係就是一團糟。在與人相處的時候，請互相欣賞、互相尊重、互相包容，有智慧地說誠實話，不要延遲表達對人的愛，不要吝嗇讚美的說話。要有意識地持續學習和實踐，你漸漸地便會褪變成更好的自己。

4. 人要自愛才會被愛。為了維繫關係，有人有求必應，甚至犧牲自己的需要及原則。我有一個忌辣的友人，因要迎合朋友們嗜辣的口味，食火鍋必點大辣麻辣湯底，食完喉嚨不適又肚痛。他把自己置於低位，怕若不能滿足對方，就會被人嫌棄。我一直不明白，為何他不選擇吃「鴛鴦湯底」呢？愛自己並不自私，而是一個對自我價值的肯定。有了這基礎，才有愛人和被愛的本錢。所以，請不要委屈自己，在看重別人的同時，也要愛護自己，靈活為己發聲，雙方磋商一個平等受益的關係吧!

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關係，是一門永遠學不完的學問。而這門課堂，應該從小教起。情人節快到了，不如趁這個機會檢視一下身邊的關係，並向你愛的人，不論親人、友人或戀人，好好表達一下你的愛意吧！

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