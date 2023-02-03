【奪命提示】與家人看《毒舌大狀》大讚楊偲泳　張振朗：大家都係好畀心機做嘢嘅人

▲ 張振朗大讚女友楊偲泳（Renci）於《毒舌大狀》的演出。

TVB劇《奪命提示》（暫名）昨天（2月2日）於電視城舉行拜神儀式，陳山聰、劉佩玥、張振朗、劉穎鏇、丁子朗、郭柏妍等一眾演員齊齊出席，場面熱鬧！

早前受傷的張振朗指自己犯太歲並已攝太歲，談到女友楊偲泳（Renci）主演的電影《毒舌大狀》成績不俗，他亦大讚Renci的演出。

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險再「中頭獎」

張振朗於活動上透露他險再「中頭獎」，並笑言：「如果再中嘅話《奪命提示》就要改名做《奪命頭獎》。」

他其後接受TOPick訪問表示：「其實好小事，真係要好多謝大家開心，我的朋友、同事等個個都會問我。我覆Message覆咗好幾日，真係好多謝佢哋，係不幸中之大幸嚟，爭少少就會傷到眼，仲麻煩。」

他自言：「𠵱家呢個位係好好彩，我覺得好似Man咗，男人要有啲經歷，我覺得應該點都會有少少（疤痕）。𠵱家可以做嘅就係盡量令佢好得最好，所以都估唔到。」

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攝太歲

張振朗於新劇中不乏動作戲，「成套劇最多（動作）係我，拍咗咁多年動作戲我自己好鍾意，會小心但我從來都唔會驚，冇陰影。抖咗三星期，監製好好畀我再抖多排先開打。」

新一年來臨，張振朗未有打算擺脫「地獄黑仔王」之名，「呢個朵幾有型，冇人有，每次我都覺得好好彩。人千祈唔好因為小小事而令自己唔開心，我覺得正向係好重要。我真係犯太歲，我屬兔，自己去攝（太歲）。」

▲ （梁樂欣 攝）

大讚楊偲泳

女友Renci主演的電影《毒舌大狀》叫好又叫座，張振朗亦有跟家人欣賞她的演出，「當然有睇，呢套好多人都有睇，好開心佢可以有咁高票房，破咗好多香港嘅歷史，好值得高興。」

問到女友表現如何？他覺得：「非常之好，我都要跟佢學習，喺面對好多前輩時都唔會怯場，我覺得已經係好犀利。唔需要用我把口講，喺好多嘅影評上大家都會見到，大家都係好畀心機做嘢嘅人。」

問到會否結婚沖喜？他強調：「事業為主。」

記者：游艾維、梁樂欣

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