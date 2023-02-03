【移民英國】搭地鐵遇扒手偷電話　移英港男挺身幫手1招嚇退賊人

▲ 英國有不少偷竊案，有移居港人目睹小偷偷電話，1招嚇走對方。

移民英國要留心治安，有移民英國的港男日前在網上發文稱，日前搭Tube(地鐵)時，見到有賊人伸手到他人衣袋想偷電話，於是他立即出招，成功令對方敗走慌忙閃人，港男想藉著自身的經歷，稱幫人無分膚色種族，提醒他人「要小心財物！」。

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該名移民英國港男，周日（1月29日）於Facebook群組「英國香港人生活交流區」發帖分享經歷，指當日早上搭地鐵上班時，目睹有扒手趁地鐵停站開門時，竟伸手到別人的褸袋偷電話，於是他立即大喊，「我大聲喝停佢，佢即刻閃人」，同時提醒「大家要小心財物！」。

不過港男強調安全第一，幫人時要衡量當前環境，

要自身安全先好去幫，幫人無分膚色種族，香港人大家加油！

貼文一出，即掀起移民英國港人關注，更有不少人表示遇過相同經歷，「同你一樣，幾年前London地鐵都遇過，俾我阿媽喝停佢」、「你見到已經好好彩，我試過前後無人我同我fd對住企，無人埋我身都偷咗我喺褸袋部電話」。另外也有人提議自保方法，財物要小心放好，「我放電話喺褸袋會即刻扣鈕，如果着兩件褸，電話會放喺着入面件褸嘅褸袋，跟手拉少少拉鏈」、「英國大城市，搭巴士或地鐵，要提防小偷或打荷包，通常有同黨照應」。

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責任編輯：王明芳