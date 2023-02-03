【移民英國】港媽移民英國大讚醫療先進　鼻鼾困擾10年求診終查出病因

▲ 有移民英國的港媽大讚當地醫療服務。

近年香港掀起移民潮，英國是其中一個熱門國家。近日有移民英國的港媽發文，指自己受鼻鼾問題困擾約10年，在香港接受過檢查，但一直未查出病因，早前在英國求醫後，終於找出問題所在，又大讚當地醫護專業、細心。

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事主於Facebook群組「英國香港人生活交流區」發文分享親身經驗，指本身有鼻鼾問題，大大影響睡眠質素，又經常感到疲倦，「最危險係要駕車送小朋友返學」。她表示，疲倦狀況已困擾她接近十年，惟在香港私家醫院接受了兩次睡眠窒息測試均未發現問題。

移居英國後，她在當地求醫GP門診（General Practitioner，全科醫生）時，提出有鼻鼾問題，醫生即時轉介耳鼻喉科，排期四個月便能約見醫生。

求診當日，她將以往測試結果告知耳鼻喉科醫生，對方沒有敷衍了事，而是認真聆聽她的困擾，並仔細進行鼻腔檢查。結果發現，她的鼻腔狹窄，沒有足夠氧氣進入，可選擇接受手術或長期噴鼻藥。

之前搞咁多嘢都無發現，現在居然一個簡單測試就找到問題所在，可見英國醫療嘅先進。

排期約半年，港媽早前獲安排接受手術。她憶述，完成手術後被送到觀察室，院方安排了一名護士一對一坐在床邊觀察，後來對方見她稍微清醒時，隨即遞上一杯水舒緩喉嚨痛及頭痛症狀。而回到病房後，不久便有職員前來問候情況，並送上食物。

她回想起在香港的經歷，指「做完全身麻醉係要等到有屁放及有小便才可以飲少許粥水」，「飯餐時間過就只能等下一餐時間到來」。但在英國，食物選擇豐富，有乳酪、三文治、雪條、咖啡及茶等供應，更會秒速送到，「隨時想食便可以告知職員」。

▲ （Facebook群組「英國香港人生活交流區」圖片）

港媽又提到，很多職員路過都會留意她的狀況，有職員為她量血壓時，她訴說仍然有頭痛、喉嚨痛。完成檢查後，職員送上一支雪條，以舒緩不適症狀，又主動幫忙拆除包裝，讓她大感窩心。

職員時常顯出 ready to help 實在是非常欣賞！

貼文引起熱議，有同樣移民當地的網民留言，讚賞當地的醫護人員的服務，「好有heart」、「呢度係Person care，唔會比香港嘅半私家醫院差」。點擊下圖看更多留言：

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責任編輯：羅嘉欣