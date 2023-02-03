  • 19°C
香港時間 : 2023203日 (週五) 15:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【移民英國】港媽移民英國大讚醫療先進　鼻鼾困擾10年求診終查出病因

健康 15:26 2023/02/03

分享：

分享：

熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

有移民英國的港媽大讚當地醫療服務。

近年香港掀起移民潮，英國是其中一個熱門國家。近日有移民英國的港媽發文，指自己受鼻鼾問題困擾約10年，在香港接受過檢查，但一直未查出病因，早前在英國求醫後，終於找出問題所在，又大讚當地醫護專業、細心。

最新影片推介：

TOPick診症室
【TOPick診症室】新年4大飲食陷阱易致暗瘡濕疹　皮膚科醫生分享急救護膚法

事主於Facebook群組「英國香港人生活交流區」發文分享親身經驗，指本身有鼻鼾問題，大大影響睡眠質素，又經常感到疲倦，「最危險係要駕車送小朋友返學」。她表示，疲倦狀況已困擾她接近十年，惟在香港私家醫院接受了兩次睡眠窒息測試均未發現問題。

移居英國後，她在當地求醫GP門診（General Practitioner，全科醫生）時，提出有鼻鼾問題，醫生即時轉介耳鼻喉科，排期四個月便能約見醫生。

求診當日，她將以往測試結果告知耳鼻喉科醫生，對方沒有敷衍了事，而是認真聆聽她的困擾，並仔細進行鼻腔檢查。結果發現，她的鼻腔狹窄，沒有足夠氧氣進入，可選擇接受手術或長期噴鼻藥。

之前搞咁多嘢都無發現，現在居然一個簡單測試就找到問題所在，可見英國醫療嘅先進。

排期約半年，港媽早前獲安排接受手術。她憶述，完成手術後被送到觀察室，院方安排了一名護士一對一坐在床邊觀察，後來對方見她稍微清醒時，隨即遞上一杯水舒緩喉嚨痛及頭痛症狀。而回到病房後，不久便有職員前來問候情況，並送上食物。

她回想起在香港的經歷，指「做完全身麻醉係要等到有屁放及有小便才可以飲少許粥水」，「飯餐時間過就只能等下一餐時間到來」。但在英國，食物選擇豐富，有乳酪、三文治、雪條、咖啡及茶等供應，更會秒速送到，「隨時想食便可以告知職員」。

（Facebook群組「英國香港人生活交流區」圖片）

港媽又提到，很多職員路過都會留意她的狀況，有職員為她量血壓時，她訴說仍然有頭痛、喉嚨痛。完成檢查後，職員送上一支雪條，以舒緩不適症狀，又主動幫忙拆除包裝，讓她大感窩心。

職員時常顯出 ready to help 實在是非常欣賞！

貼文引起熱議，有同樣移民當地的網民留言，讚賞當地的醫護人員的服務，「好有heart」、「呢度係Person care，唔會比香港嘅半私家醫院差」。點擊下圖看更多留言：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【移民英國】移英港人抱怨醫療服務　家中老人受傷救護車等足4小時
11:07 2022/06/06
【移民英國】移英港人抱怨醫療服務　家中老人受傷救護車等足4小時
【移民困擾】移英港男呻急症室等8小時　質疑醫護唔做嘢反捱轟
15:41 2023/01/20
【移民困擾】移英港男呻急症室等8小時　質疑醫護唔做嘢反捱轟
【英國醫療】三重病毒侵襲英國料每周死500人　急症病人要等99小時才有床位
17:45 2023/01/03
【英國醫療】三重病毒侵襲英國料每周死500人　急症病人要等99小時才有床位

你可能感興趣

【移民英國】移英港人抱怨醫療服務　家中老人受傷救護車等足4小時
11:07 2022/06/06
【移民英國】移英港人抱怨醫療服務　家中老人受傷救護車等足4小時
【移民困擾】移英港男呻急症室等8小時　質疑醫護唔做嘢反捱轟
15:41 2023/01/20
【移民困擾】移英港男呻急症室等8小時　質疑醫護唔做嘢反捱轟
【英國醫療】三重病毒侵襲英國料每周死500人　急症病人要等99小時才有床位
17:45 2023/01/03
【英國醫療】三重病毒侵襲英國料每周死500人　急症病人要等99小時才有床位
健康問題 網絡熱話 鼻鼾 睡眠窒息 移民 英國 手術 醫生 私家醫院

最高瀏覽

【老妻少夫】母子戀年齡相差32載 老妻為愛整形回春30年最終悲劇收場
14:17 2023/02/02
【老妻少夫】母子戀年齡相差32載 老妻為愛整形回春30年最終悲劇收場
【旅遊意外】港人情侶疑泰國旅行出事　女友搭的士遭綁架5個月音訊全無
12:42 2023/02/01
【旅遊意外】港人情侶疑泰國旅行出事　女友搭的士遭綁架5個月音訊全無
【裝修中伏】阿媽花29萬搵熟人裝修被搵笨　兒子驚訝零設計︰20年前簡約風
13:56 2023/02/02
【裝修中伏】阿媽花29萬搵熟人裝修被搵笨　兒子驚訝零設計︰20年前簡約風