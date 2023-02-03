【24小時救參行動】新手爸爸玄彬首現粗獷形象　化身特工飛車救人

▲ 《愛的迫降》男神玄彬主演的《24小時救參行動》於今年賀歲檔期上映。（電影劇照）

兔年伊始，最開心莫過於在新春假期進戲院看場好戲。有人愛看同聲同氣的港產片，亦有人情迷韓流明星。由熱爆全球的《愛的迫降》男神玄彬主演的《24小時救參行動》，成為2023年首部韓國代表，更是男神榮升父親後首部作品。電影改編自真實事件，緊湊刺激，鬥智鬥力。無論你是追星粉絲，抑或是喜愛間諜動作的影迷，都能得到滿足。

這齣由韓國國民男神玄彬聯手青龍影帝黃晸玟的《24小時救參行動》，改編自2007年轟動全球的韓國特工殺入阿富汗營救人質事件。上周於韓國開畫，首日錄得10.4萬入場人次，票房收10億韓圜（約630萬港元），榮登單日票房冠軍。

故事講述23名韓國國民於阿富汗遭塔利班恐怖組織挾持，擅長談判的韓國外交官在昊（黃晸玟飾）前往阿富汗營救，並於當地遇上國家情報院特工戴直（玄彬飾）。恐怖組織發出24小時死亡通牒，人質被逐一殘殺，談判對象和條件每刻在變，到底要如何智取力敵每一秒？

▲ 玄彬在戲中不乏肉搏戰、開槍、騎電單車衝鋒陷陣等動作畫面。（電影劇照）

男神揸鐵騎埋身肉搏

青龍影帝黃晸玟演技細膩，這次飾演精通局勢的外交官；男神玄彬則飾演善於攻堅的特工。戲中二人立場、手段迥異，但目標堅定一致，誓要救出遭恐怖組織挾持的無辜人質。

電影製作團隊為求場面逼真震撼，遠赴約旦沙漠及發生過命案的貧民窟攝製，更於高達40度高溫的炎熱天氣下拍攝。其中多場高難度動作戲均由飾演國情院特工的玄彬親身上陣。製作特輯中可見他在暴烈陽光下咬牙切齒上演肉搏戰、開槍、單人匹馬騎電單車衝鋒陷陣等，非常搏命！

影帝以演技克服弱點

本片導演任順禮受訪表示，飾演外交官的演員需要推進劇情之餘，也要能用英文演戲，說英文對白，而黃晸玟的表現相當稱職及專業。觀眾們在大銀幕上可見黃晸玟充滿迫力的演出，但鏡頭背後原來他不諳英語，拍攝期間幾句英文對白連番NG，引得哄堂大笑，他受訪時笑着直認英文不太好。片場這番小插曲，更凸顯黃晸玟的專業，以努力及演技克服自身不足。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

貴為影帝的黃晸玟獲獎無數，演出經驗豐富，演技更是毋庸置疑；而國民男神玄彬出道以來人氣一直高企，近年他因大熱電視劇《愛的迫降》，以及與劇中女主角兼韓劇女神孫藝珍的世紀婚禮而成全球熱話。兩名韓國最灸手可熱的男星今次原來是首度合作，於大銀幕同框，強強聯手突破極限演出！

記者：王嵐