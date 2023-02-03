【癌症殺手】32歲街舞藝人淋巴癌離世　年初病情惡化絕望稱「頂不住」

▲ 32歲街舞藝人淋巴癌離世，年初病情惡化絕望稱「頂不住」。

天妒英才！内地一名年僅32歲的街舞藝人罹患淋巴癌，不幸於年初二離世。樂觀的他患病後仍參加街舞比賽並獲獎，可惜最終未能戰勝癌魔，令不少街舞圈友人痛惜。

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綜合内地媒體報道，患癌離世的32歲街舞藝人蘇靖，曾參加《這就是街舞》第2季節目，並躋身全國百強。2022年，蘇靖得知自己罹患淋巴癌後，前往北京治療。他透過社交平台表示，自己正因身体原因「躺在醫院不能動」，但他仍拍下自己在醫院跳手指舞，稱雖然躺著不能動，但要像跳起的手指舞那樣「有生命力、不停向上」。此後，蘇靖病情持續惡化，他一度絕望發文稱自己「已經頂不住」；而蘇靖最後一則跳舞影片更新於10月31日，當時的他已非常虛弱。最終，蘇靖未能戰勝淋巴癌，於年初二（1月23日）離世，終年32歲。

蘇靖生前最後一次參加跳舞比賽是在2022年9月。當時的他雖然身體虛弱，但他仍樂觀稱「只要身體好一些，就想跳舞」，賽後便會好好休息。他還積極表示，自己雖然患病，但對舞蹈的熱情沒有改變，希望透過比賽傳遞街舞能量和精神：

跳舞能帶給我能量，帶給我快樂…… 病痛的折磨可能很多人沒有辦法感同身受，但是舞蹈的能量可以共鳴。

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淋巴癌症狀及預防

血液及血液腫瘤科專科醫生詹楚生指出，當淋巴細胞發生惡性病變，不斷增生或者失去细胞衰老凋亡的功能，逐漸取代正常細胞時，免疫系統對抗感染的能力變弱。同時，淋巴結會變大，形成無痛的腫瘤。這些無痛腫瘤就是「淋巴瘤」，亦即淋巴癌。

患有淋巴瘤最明顯的症狀，就是在頸內、腋窩或腹股溝內（即小腹與大腿之間的位置），有一團沒有痛楚的腫塊。此外，淋巴瘤患者有可能消瘦、冒汗，或者發燒；全身持續痕癢；經常感到疲累；食慾不振及體重下降。病情可在幾個星期內迅速惡化，更嚴重者存活期只有半年。

醫生提醒，雖然淋巴癌平均發病年齡為50歲，但近年也有不少案例是在20至30歲族群之中。要預防淋巴瘤發生，應保持規律生活、不熬夜、不抽煙喝酒、適量運動、均衡飲食。尤其當出現身體異狀時，應盡快就醫檢查，早期發現、趁早治療。

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責任編輯：羅嘉欣