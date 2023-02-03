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【離譜父母】趕飛機拒為孩子買機票　將BB丟行李輸送帶嚇壞地勤

育兒經 13:15 2023/02/03

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

有父母竟將BB丟在行李運輸帶上。

為趕飛機竟然丟低BB？近日以色列機場發生一件離譜事件，有夫婦在登機時發現忘記幫BB買機票，沒想到他們為趕飛機，不但拒絕買機票，還把BB丟在行李運輸帶上，慶幸地勤人員及時發現才未有釀成悲劇。

夫婦竟將BB放在行李輸送帶。（facebook影片截圖）

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據《CNN》報道，事發於1月31日，在以色列特拉維夫市的本古里安機場（Ben Gurion Airport），有一對夫婦計劃搭機前往布魯塞爾，惟到櫃檯報到時，被告知夫妻須要為BB購票，但他們為了趕上這班機，拒絕地勤人員的要求。

地勤發現有BB在行李輸送帶，十分錯愕。（facebook影片截圖）

隨後，他們更把BB直接丟在櫃檯旁邊的行李運輸帶上，便趕往登機口準備登機，慶幸地勤人員及時發現通報，機場安檢人員得知事件後，立即將夫婦請下飛機，警方亦趕往現場，將夫婦帶回警局調查。

櫃檯經理坦言，所有工作人員都感到震驚，

我們從未見過這樣的事，無法相信我們所見到的。

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責任編輯︰王明芳

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