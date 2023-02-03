【學校動態】愛秩序灣小學「體驗式學習週」  讓學生跑出課室了解世界培養探究精神

▲ 四年級生以「我愛大自然」為主題，老師精心設計多個精彩的攤位遊戲，讓學生認識香港及中國的自然生態系統。

愛秩序灣官立小學每年都會舉辦大型跨科學習活動「體驗式學習週」，透過跨學科協作，設定不同研習主題及不同的境外考察地點，讓學生跑出課室、跑出社區，從而了解香港、國家及世界議題。

本年度，愛官於1月9日至1月12日連續四天為學生設計不同的學習主題及多元化的學習活動，包括專家講座、戶外參觀、模型製作、電腦編程、話劇表演、集體壁畫創作等，讓學生透過學習導引、分組討論、體驗活動、方案設計、小組匯報、共同評量等研習過程，進行自主學習，學生更要互相協作，培養創意思維、協作能力、溝通能力及探究精神。

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六年級生以「香港的今昔與未來」為主題，讓學生認識先進城市的發展需要及創新的環保設施，然後透過Microbit學習智能街燈及智能交通原理，然後到屏山文物徑考察昔日建築物與生活息息相關的關係，並找出當中的建築特色，然後分組製作具古代建築元素的未來城市模型，向全級同學匯報和介紹設計理念及設計特點。

四年級生以「我愛大自然」為主題，老師精心設計多個精彩的攤位遊戲，包括：我愛海洋大行動、猜猜我是誰、中國自然環境知多Ｄ、香港自然環境齊認識、植物對對碰等，讓學生認識香港及中國的自然生態系統，並安排專業機構為學生提供觀鳥講座及觀鳥體驗，又透過桌遊讓學生認識中國名山大川，並以分組進行【我愛大自然】故事及海報創作，向全級同學宣揚愛護大自然的訊息。最令人興奮的是全體四年級學生在六樓全層繪畫以「氣候變化」為主題的大型壁畫。

二年級生以「玩具大發現」為主題，讓學生透過《我最歡的玩具》分享自己最喜愛的玩具及對待玩具的態度，然後為學生舉行《往昔玩具睇真D》和《那些年，長輩喜歡過的玩具》，讓他們認識懷舊的玩具，又透過《中式玩具DIY 》動手製作中式燈籠及搖鼓，然後同手做去製作。重頭戲是安排同學們到香港文化博物館兒童探知館參觀，吸收所有知識及技能後，讓他們透過六個科學探究的六個步驟：情境、目標、製作、公平測試、反思及檢討，製作自己的玩具《環保動力車》，進行大比拼，並向全體學生匯報成果。

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在「體驗式學習週」中，無論是學生和指導老師積極討論及研究不同的方案，發揮創意，找出不同的可能性，這正是愛官透過自主學習追求的成果。這幾年的疫情難免會限制了「體驗式學習週」的互動性及趣味性，但我們相信只要堅持信念，靈活變通，悉心規劃課程及活動，仍可以為學生創造不一樣的學習機會，讓學生「從體驗中學習，以成功創造成功」。

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