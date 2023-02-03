【減肥大作戰】33歲陳靜新年大晒蜜桃臀　貼地3招成就最強Body

▲ 33歲陳靜新年大晒蜜桃臀，貼地3招成就最強Body。

現年33歲的陳靜（Dada）一向給人印象是天使與魔鬼的化身，擁有甜美顏值兼索爆身材的她亦不時於社交平台大曬自己的迷人身段，滿足一眾粉絲的需求。正值新年，Dada 早前又再發功，在自己的IG限時動態上曬出自拍照，只見穿上緊身皮褲的她對著鏡子自拍，螞蟻般的纖腰，加上渾圓緊緻的臀部，將她「S曲線」完全表露無遺，令人看得熱血沸騰。

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Dada於Instagram擁有超過61萬粉絲追蹤，年初十再向一眾粉絲派福利。從她上載的照片中，身穿露背鬆身毛衣的她，配上黑色緊身皮褲出場，令人完全目不暇給。白滑的背部儘管非常養眼，但其勤於煅練得來的「蜜桃臀」似乎更受注目。而Dada似乎亦深明眾粉絲的需要，自拍時，不停轉換身體的角度，搞到不少網民瘋狂送上心心。

事實上，2012年憑《低俗喜劇》一鳴驚人的陳靜，亦曾受嬰兒肥所困擾。不過，憑著貼地3招，才成就現時一副「最強Body」。

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減肥3法:

1. 堅持運動 : Dada早年曾公開分享運動是自己減肥的不二發門，除了有氧運動，在她的IG亦不時可見她經常做做高強度間歇訓練和瑜伽，才會有「馬甲線」的成果。

2.戒鹽戒油戒糖 : Dada指曾表示戒鹽戒油戒糖，可以令她享受到食物的原有味道，並指不喜歡狂天然的食材加太多調味料。她又透露她自己已戒掉凍飲，每日除了會飲一杯黑咖啡之外，其餘時間只會飲水。

3.自備飯盒 : 一旦出外拍攝，為避免外界的高脂飲食， Dada已習慣自攜藜麥飯，配高蛋白質食物，如蝦、雞蛋或魚。她認為高蛋白質食物，既飽肚又不會致肥，是減肥的恩物。

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責任編輯：羅嘉欣