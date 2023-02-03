迪士尼創夢家開放日 號召各界精英 成就夢想人生

你有想過自己夢想的職業是什麼？也許在一個充滿歡樂、夢想的地方工作是不少人的憧憬。香港迪士尼樂園度假區（下稱香港迪士尼）就在昨日（2月2日）首次舉辦大型職業博覽及招聘會——「迪士尼創夢家開放日」（下稱開放日），有約3,000人參與。「迪士尼創夢家開放日」是全球「迪士尼未來故事家」計劃之一，賦予下一代的故事家和創夢者追尋他們的未來和建立才能，成就自己夢想的人生。

這次開放日展示了迪士尼的傳統和價值、獨特且充滿樂趣的員工體驗，和就業發展機會，包括600個全職和兼職職位空缺，涵蓋樂園和酒店的前綫職位。多個主要部門包括餐飲、商品、娛樂事務及服裝、保安、樂園服務、酒店及樂園營運等，在園內多個地點向參加的一眾創夢家作全面介紹。參加者能夠與香港迪士尼的領袖和演藝人員親身交流外，更能實地考察工作環境，了解工作細節和前景，同場設有前綫職位現場招聘及面試環節，讓一眾參加者可以用演藝人員的角度親身感受迪士尼的奇妙魔法。

「迪士尼創夢家開放日」提供了600個全職和兼職職位空缺，吸引了約3,000人參與

完善培訓 迸發無限可能

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭為開放日揭開序幕，他向參加者展示迪士尼品牌的實力：「香港迪士尼是疫後本港旅遊業復甦的其中一個重要支柱，而我們的演藝人員正正是香港迪士尼成功為賓客創造奇妙時刻的關鍵所在。『迪士尼創夢家開放日』是一個嶄新的機會，讓我們接觸有潛質的人才，啟發他們對加入香港迪士尼這個大家庭產生興趣。」

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭

開放日當中透過兩個題材廣泛的舞台分享環節，展示了樂園的未來發展動向、《魔雪奇緣》主題園區魔雪奇緣世界預告、迪士尼奇妙故事的傳承、多元共融發展、人才招聘簡介以及員內的開心工作文化。莫偉庭相信：「「迪士尼擁有世界一流娛樂體驗和卓越服務，配合完善的培訓計劃，以及開放多元的工作文化。隨著香港踏上復常之路，加上各位具潛質的創夢家加入香港迪士尼，我們對未來發展和旅遊業復甦所帶來的機遇感到無比興奮。」

參加者能夠與香港迪士尼的領袖和演藝人員親身交流。

推動共融文化 為青年發展鋪路

香港迪士尼積極推動多元共融和無障礙社會，並為青年發展創造機會，多年來與不同持分者維持良好的合作關係，從中了解社會需要，適時制定具影響力的措施，例如透過多元化的義工活動及就業計劃，促進平等機會。

是次開放日的參加者除了演藝人員有興趣入職的親友、來自香港演藝學院、職業訓練局等不同院校的學生外，香港迪士尼更透請了超過30間非牟利社福機構，包括香港青年協會、香港聖公會福利協會、香港明愛等參加，了解香港迪士尼的工作機會。莫偉庭也表示，香港迪士尼會繼續深化與各夥伴的合作關係，包括舉辦各項活動如「迪士尼伴你同行計劃」、「迪士尼幻想工程香港挑戰賽」和實習生計劃等。

香港迪士尼重視與院校、社區組織、社福機構的合作，以推動青年發展、多元共融和無障礙社會。

香港青年協會副總幹事陳文浩很欣賞是次開放日：「社會逐步復常，本港作為好客之都，為青年人提供不少旅遊及款待相關行業的機會。青協致力為新生代提供生涯規劃及就業服務，是次活動具有行業探索、工作場所參觀、講座及即場招聘等元素，相信有助他們規劃未來的職業生涯，並發掘興趣和潛能。」

左起：香港迪士尼樂園度假區招聘、薪酬及福利總監鄭家濂、香港青年協會副總幹事陳文浩。

為員工製造快樂 被評為最具吸引僱主

香港迪士尼演藝人員有一句座右銘：「我們的工作就是為賓客製造快樂，當看到賓客開心，我們亦同樣感受到快樂。」而能夠實踐這句座右銘，也是源於香港迪士尼的獨特文化傳承，締造了一個充滿歡樂的工作環境，關顧到演藝人員在個人及專業方面的發展，並透過他們為賓客和社區注入正能量。在2022年，香港迪士尼更被人力資源機構Universum評選為「香港最具吸引力的僱主之一」。

莫偉庭續指：「演藝人員是迪士尼的核心和靈魂──他們的熱情和付出彰顯迪士尼的與別不同。」他深信，人才招聘、發展和獨有的演藝人員體驗，是香港迪士尼持續取得成功的基石，而這亦需要與一眾夥伴合作為度假區的發展奠定基礎。他感謝各個合作夥伴參與香港迪士尼的青年及社區工作，並表示已經做好準備，迎接更多國際和內地賓客到訪香港和香港迪士尼。「每個人都可以追尋未來的夢想，建立才能去成就自己夢想的人生，希望我們在大家的生涯規劃中同行協助。」