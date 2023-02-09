報告 –【TOPick好物試用】Toshiba RO座檯式飲水機 (價值$3,180) (3份)

不少家庭相當注重食水潔淨及安全，尤其家中有小朋友或長者的更為講究，例如飲用前需經消毒過濾，或煲水後需時放涼。一機多用的Toshiba RO座檯式飲水機，便充分解決過濾、即熱及溫度調節等需要，守護用家健康泉源。早前參與了「TOPick好物試用」招募活動並獲得實測Toshiba RO座檯式飲水機機會的參加者，亦帶來真實用家分享！

快速加熱技術 省時省錢省工序

全職媽媽羅太形容兒子向來只愛喝室溫水，然而室溫水需先煲熱、後放涼，動輒耗掉半天，相當費時。打從轉用Toshiba RO座檯式飲水機後，羅太顛覆了對飲用水的認知，她發現一部多功能的濾水機原來可以大大省卻煲水時間及工序：「我兒子一向不喜歡飲用熱水，室溫水才肯入口，然而準備一杯經過濾的室溫水真的頗麻煩。一開始需用電熱水煲煲成滾水，再斟至玻璃容器放涼，待成室溫水後再倒進過濾水瓶，整個過程要花上半日才完成，而上述容器亦會佔用不少家居空間，濾水瓶器亦需每個月更換，價錢昂貴及不環保。幸而轉用Toshiba RO座檯式飲水機後，其齊集過濾、即熱及不同溫度水選擇功能，讓兒子隨時可飲用乾淨室溫水，自己又可以即時沖調咖啡享受。加上Toshiba RO座檯式飲水機的濾芯只需每年更換一次而價格合理，精明的媽媽們真的要入手一部，慳錢又慳功夫！」

▲ 全職媽媽羅太打從轉用Toshiba RO座檯式飲水機後，發現多功能的飲水機可大大省卻煲水時間及工序。

無論當下想飲用室溫水還是熱水，Toshiba RO座檯式飲水機提供一共6種水溫選擇，配以3秒加熱技術，一按定量鍵輸出200ml、不同溫度的熱水，有助調配各式飲料，例如咖啡、奶茶、熱牛奶等，減省等待的時間。而飲用水只會在有需要時才進行加熱，無需額外耗用能源，亦大大為用家環保慳電。

▲ Toshiba RO座檯式飲水機提供一共6種水溫選擇，配以3秒加熱技術。

▲ Toshiba RO座檯式飲水機齊集過濾、即熱及不同溫度水選擇功能，讓羅太可以隨時準備乾淨室溫水予兒子，自己又可以即時沖調咖啡享受。

日式外型設計 5重過濾階段

不少用家形容Toshiba RO座檯式飲水機不但設計有型，僅195mm闊的機身亦大大減省空間，非常切合香港家居需要，配合內置的多重過濾功能，使人能安心飲用各類飲品，包括沖茶或沖咖啡。袁小姐分享：「飲水機的窄身機身，方便放置於廚房角落；不同溫度水選擇功能亦方便斟出暖水或熱水，以沖製不同飲品，更得以保存沖調飲品後的剩水。再者，飲水機有助過濾水中的雜質及有害物，新的一年不用額外購買濾水器了，可以直接用Toshiba RO座檯式飲水機替代家中的電熱水壺及水壺！」

▲ Toshiba RO座檯式飲水機設計有型，僅195mm闊的機身亦大大減省空間，非常切合香港家居的需要。

▲ 6種水溫選擇，有助調配各式飲料，例如咖啡、奶茶、熱牛奶等，減省等待的時間。

外型主打日式設計的Toshiba RO座檯式飲水機機身小巧，備有白色及碳灰色兩種，加上座檯式設計，方便融入家居中的廚房、客廳等，同時節省空間。其中創新的RO逆向渗透淨水系統，配合5合1複合濾芯，有效過濾110種有害物質*、去除少至0.0001微米的雜質*及99.99%污染物*，包括細菌、重金屬、農藥、餘氯等，以提供安全淨水。5合1複合濾芯的壽命最長更可達12個月，全年過濾出潔淨、可安全飲用的水源。

▲ Toshiba RO座檯式飲水機以創新RO逆向渗透淨水系統，配合5合1複合濾芯為大眾的健康把關。

一站式過濾抑菌 確保水質安全

家中即將迎來新成員的新手媽媽劉太，最為關注家中飲用水的水質，尤其每天要為初生嬰兒多次沖調奶粉。沖奶一般需採用約攝氏50度溫水，如以沸水混合常溫水，溫度難以掌握。作為Toshiba用家的劉太，對於Toshiba RO座檯式飲水機的品質則份外有信心，全因飲水機獲得國際認證機構SGS的檢測實證水質純淨，適合初生嬰兒飲用。「飲水機預設奶粉沖調水溫，每次可以準確溫度沖奶，不用以人手進行混合及控制水溫，應該方便得多；另具備過濾及消毒功能，令水質安全潔淨，用來省時安心！」

▲ 預設不同水溫的功能適合不同家庭成員沖調各類型飲品，包括為初生寶寶沖調奶製品。

Toshiba RO座檯式飲水機經過五重過濾後的淨水，會通過內置的UVC燈幫助抑制細菌滋生，雙重潔淨防線加倍確保飲用水乾淨衛生。一般開啟水機電源後，UVC指示燈便會亮起，即表示正進行UV消毒抑菌。另外水箱採用拆卸式設計，只需輕鬆注入清水就能進行過濾，簡單方便。

▲ Toshiba RO座檯式飲水機內置的UVC燈，能夠幫助抑制細菌滋生。

▲ 飲水機水箱採用拆卸式設計，只需輕鬆注入清水就能進行過濾，簡單方便。

Toshiba RO座檯式飲水機

型號：TWP-TSR75SHK(W)

建議零售價：$3,180

保養： 2年

濾芯型號：FIST-TSR75-HK

濾芯建議零售價：$798

（推廣期內，購買飲水機會額外送多一枝濾芯。贈品數量有限，送完即止。)

了解更多：www.toshiba.com.hk/hk/product/water-purifier

*由國際認證機構SGS在實驗室條件下測得。