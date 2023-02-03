【分手抉擇】拍拖9年愛名牌夜蒲變懶散　港男後悔層樓寫女友名︰唔係理想老婆

▲ 有港男不想跟拍拖9年女友結婚，但擔心分手後，女友賣樓獨吞。

有關錢銀樓宇瓜葛令人頭痕，有名港男與女友拍拖9年，過往視女友為結婚對象，數年前置業層樓只寫女友名，首期供樓所有錢都是男方出。如今，港男有感女友只識扮靚去玩打卡放IG，大呻「根本唔係我理想老婆，我真係唔想咁樣對住佢一世」，但擔心分手連層樓都無埋，面臨人生交叉點。

女友非理想老婆

該名港男於上月29日（星期日）在「香港討論區」發帖，標題為「層樓寫左女朋友個名」，他想跟拍拖9年女友分手，但擔心被分身家失去層樓，求問網民意見。幾年前朋友介紹他一個筍盤，考慮到日後亦想置業，事主在趕急情況下落了女朋友名，而首期供樓所有錢都是男方付出，一齊同居，女友有時買日用品。男友直言︰

當初真係視佢結婚對象先會落佢名，想日後買多間再用自己名，有傾過將來，一同努力，結果只有自己努力，佢就名牌包包，扮靚食好嘢，返到屋企又對我呼呼喝喝，佢唔使返工就天光先瞓，瞓到夜晚先起身。

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擔心女友分手賣樓獨吞錢

港男力數女友好食懶飛，女友之前疫情很多時沒工開在家睡到下午，只有男方負責搵錢，女友亦常轉工，現時工作月入萬多元只夠自己用，只識扮到靚一靚去玩放上IG去飲酒。近兩年幾她經常夜蒲落club，放假常帶朋友上屋企開派對，一齊9年以前感情很好，但現時已對女友沒甚麼感覺。

我哋好早拍拖已經同居，冇晒激情，連搞嘢都冇搞，而家想分手又處理唔到層樓……已經聽過有人教佢，如果有咩事賤賣咗個單位，而家好似被人鏈住個春袋咁……

港男大嘆女友只想過「公主生活」，不想共同組織家庭，有傾過將來一同努力，結果只有他努力，女友又常跟朋友說他很有錢，「佢就名牌包包，扮靚食好嘢」。事主預測到即使他倆結婚，都是他一人儲錢供樓付生活開支，「根本唔係我理想老婆，我真係唔想咁樣對住佢一世」。

網民︰及時止蝕勿再拖

不少網民紛紛提供意見，有建議事主「及時止損」不要再拖，買了層樓最壞打算是一人一半，另有提及單位如果首期、月供都是事主提供，雖然單位擁有者的名字不是樓主，單位都應該屬於樓主，可找律師處理。有網民斥事主狠心，9年後才說不是理想老婆，「佢最靚嘅9年青春都俾咗你，你又點賠俾人？」等。更多網民意見如下︰

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分手會給數十萬予女友

港男自知層樓在女友名下很愚蠢，朋友更問他們何時結婚，有感「結婚仲要被攞正牌分身家就慘，搞到兩頭唔到岸」。他回應「浪費女友春青」的指控，他坦白說自己一樣付出9年，「如果一路拖住，到佢35、36我先話唔會結婚咁樣咪仲衰」。綜合網民意見，事主會跟女友傾談，或者說自己需要錢周轉賣樓，就算分手，他會給回數十萬予女友。

一涉及錢銀就比較麻煩，經一事長一智，我都當佢家人一樣，一路咁多年都好照顧佢。

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責任編輯︰王明芳