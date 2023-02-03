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【幸福放閃】陳欣妍沈震軒遊泰預支蜜月？　拍片放閃愛巢設私人健身室【多圖】

娛樂 16:33 2023/02/03

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

沈震軒、陳欣妍「好事近」？

陳欣妍（Shirley）、沈震軒（Sammy）拍拖5年，更已共賦同居，即使二人的年齡有差距，但也無阻二人的甜蜜。二人偶爾也會在社交平台上擲下閃光彈，二人近日就同遊泰國，似乎是「好事近」並預支蜜月？

【超能使者】沈震軒演《喜愛夜蒲2》成轉捩點　感激陳欣妍5年來默默扶持

Shirley派福利

Shirley從緬甸探訪回港後，與男友沈震軒一同到泰國旅行。二人分別在IG帖文、IG限時動態內作分享，Shirley指男友到了酒店第一件事是去看酒店的健身室的健身設備，並指對方是一個「健身迷」。

在Shirley分享的IG限時動態中，既有與男友的合照，又有她身穿泳衣的自拍照，大騷一副好身材。

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扭男朋友耳仔？

Shirley、Sammy分別在各自的IG上載對方為自己拍的靚相，其中一張Shirley的自拍照就成為了亮點，事關她似是在扭Sammy的耳仔，似乎就是二人之間的小情趣。

Sammy也把該張相片放大，並加上了兩個問號，不過Sammy對於自己被女友「糟質」，應該也相當受落！

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千呎愛巢設私人健身室

身型相當好的Shirley與Sammy同屬愛gym之人，二人在元朗加洲花園的愛巢更擁私人健身室。

獨立屋實用面積千多呎，據知，現時買入價為1300萬至2000多萬不等，市場月租價大約3萬6元。他們善用花園平台空間，豪花數十萬元搭建帳篷，打造超大私人健身室，裡面放置滿各式各樣的健身器材，齊全程度絕對能媲美街外的健身房，Shirley與沈震軒日操夜夜操都無問題！

獨立屋設有天窗，白天光線充足，成為Shirley的常用打卡位置。她不時在社交平台晒大屋，客廳空間十分寬敞，擺放大型梳化及茶几，盡顯時尚品味；牆邊設有高身書架，擺放各種書籍，在落地玻璃的襯托下，滲透著陣陣書卷味；還有擺放一部電子鋼琴，熱愛音樂的沈震軒不時在這裡自彈自唱，認真寫意。

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情侶檔拍片

Shirley、Sammy被指「好事近」也不無道理，皆因Sammy會現身女友的Youtube Channel，曾玩情侶Q&A，Sammy更大爆女朋友的怪癖。

Sammy指二人鬧交的原因是因為Shirley成日放屁，他說：「仲要好不經意，而佢每一次放屁仲要好開心。我鬧佢，佢就好得戚『你係唔係唔畀我放屁呀？我開心先會放屁，你係唔係想我唔開心呀』......好似好有道理」。

二人已先後合體拍了4段Youtube片，以情侶Q&A為最受歡迎，超過33萬觀看次數。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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