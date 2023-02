【功課煩惱】天王教女做功課一樣激氣　劉德華苦笑：我是劉煩惱

▲ 天王劉德華教女做功課一樣激氣。

即使是天王巨星,都一樣要面對教小朋友做功課煩惱!61歲天王劉德華與太太朱麗倩育有一女,女兒劉向蕙(Hanna)轉眼已經10歲,近日他在內地做電影宣傳時就透露,教阿女做功課好頭痕,更自稱「劉煩惱」,令大批網民笑言「感覺跟天王距離近了點」。

劉德華近日與吳京等人為電影《流浪地球2》宣傳,在武漢的一場訪問中,有內地媒體問劉德華人生是否已非常圓滿,沒有任何煩惱,劉德華笑著回應,

怎會沒煩惱,我是「劉煩惱」。

最新影片:

導演郭帆在旁補充,「你沒見華哥輔導作業的時候。」劉德華聽後忍不住苦笑,其實華仔過往曾在訪問中透露,疫情期間陪女兒在家上網課,惟教阿女做功課卻教到激氣,覺得「有冇搞錯,咁都唔識」,坦言受不了。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

報道曝光後,引來不少網民熱論,亦引起大批家長共鳴,紛紛笑言「教做功課的痛苦人人平等,不分角色和身分」、「感覺跟天王距離近了點」。

事實上,劉德華是個女兒奴,提起女兒時臉上都藏不住幸福的笑容。他有一次訪問時提及,自己曾問女兒「你愛我嗎?」女兒用英文回答,「I always love you even you'r not my dad(就算你不是我爸爸,我也永遠愛你)」,令劉德華大受感動。

劉德華與朱麗倩相愛20多年,至2008年結婚,2012年誕下女兒Hanna,目前10歲的Hanna就讀滬江維多利亞學校。雖然劉德華不少時間都在內地工作,夫妻亦少有同場公開露面,但在去年12月2日,有家長目擊他和太太低調現身女兒的學校看表演,更大讚他親切,而且是個非常稱職的星爸。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」,更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯:王明芳