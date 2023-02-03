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【功課煩惱】天王教女做功課一樣激氣　劉德華苦笑：我是劉煩惱

育兒經 17:02 2023/02/03

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

天王劉德華教女做功課一樣激氣。

即使是天王巨星，都一樣要面對教小朋友做功課煩惱！61歲天王劉德華與太太朱麗倩育有一女，女兒劉向蕙（Hanna）轉眼已經10歲，近日他在內地做電影宣傳時就透露，教阿女做功課好頭痕，更自稱「劉煩惱」，令大批網民笑言「感覺跟天王距離近了點」。

劉德華近日與吳京等人為電影《流浪地球2》宣傳，在武漢的一場訪問中，有內地媒體問劉德華人生是否已非常圓滿，沒有任何煩惱，劉德華笑著回應，

怎會沒煩惱，我是「劉煩惱」。

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導演郭帆在旁補充，「你沒見華哥輔導作業的時候。」劉德華聽後忍不住苦笑，其實華仔過往曾在訪問中透露，疫情期間陪女兒在家上網課，惟教阿女做功課卻教到激氣，覺得「有冇搞錯，咁都唔識」，坦言受不了。

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報道曝光後，引來不少網民熱論，亦引起大批家長共鳴，紛紛笑言「教做功課的痛苦人人平等，不分角色和身分」、「感覺跟天王距離近了點」。

事實上，劉德華是個女兒奴，提起女兒時臉上都藏不住幸福的笑容。他有一次訪問時提及，自己曾問女兒「你愛我嗎？」女兒用英文回答，「I always love you even you'r not my dad（就算你不是我爸爸，我也永遠愛你）」，令劉德華大受感動。

劉德華與朱麗倩相愛20多年，至2008年結婚，2012年誕下女兒Hanna，目前10歲的Hanna就讀滬江維多利亞學校。雖然劉德華不少時間都在內地工作，夫妻亦少有同場公開露面，但在去年12月2日，有家長目擊他和太太低調現身女兒的學校看表演，更大讚他親切，而且是個非常稱職的星爸。

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責任編輯：王明芳

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