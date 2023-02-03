【十優港姐】麥明詩曬四眼清純學生相　4招高效讀書法操足20年卷備試

▲ 麥明詩分享四眼清純學生相，名校女拔出身的她當年品學兼優。

現年31歲的「十優港姐」麥明詩（Lousia）已淡出娛圈，轉行至法律界擔任商業管理顧問，但她仍活躍於社交平台分享生活點滴。Lousia昨日（2日）分享與哥哥從未曝光的中學學生相，兩兄妹皆讀城中名校，現在都擁有非凡成就，Lousia曾大方分享自己的讀書心得，相當有參考價值。

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麥明詩轉行後依然是廣告商寵兒，最近她擔任保險公司代言人，周圍大賣廣告；加上愛情事業兩得意，令Louisa保持人氣。從小就品學兼優的她昨日貼出從未曝光的學生相，中小學皆讀名校女拔萃的她一身校服四眼look，非常青澀可愛，她留言表示：

阿爸阿媽執屋，搵返我同哥哥細個嘅學生相，相後面仲寫了班同班號。

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兩兄妹讀不同名校

Louisa還笑稱哥哥以前好靚仔，網民也留言大讚︰「你阿哥真係好靚仔」、「兩兄妹啲靚靚機因好強」。查實哥哥麥明山都是校草級高材生，故小時候Louisa缺乏自信，認為自己及不上哥哥，媽媽麥何小娟發現後，便決定安排兩兄妹就讀不同學校，哥哥小學讀呂明才、中學讀聖保羅男女；而妹妹就讀女拔一條龍。

Louisa不再活在哥哥之下，靠自己的努力下取得會考10A成績，但她放棄拔尖讀香港的大學，之後自修IGCSE同樣獲10A佳績，英國高考GCE AS全部滿分，SAT I 2280分，SAT subject tests全部滿分，成功升讀劍橋大學法律系圓夢。

▲ 就讀女拔的麥明詩成為2009年會考10A狀元。（香港經濟日報資料圖片）

愛讀法律改變思維模式

一向喜歡挑戰自己的她，毅然去選港姐並順利奪冠，但她入行後仍一邊拍劇一邊自修法律課程，26歲時成功通過New York Bar Exam考獲執業律師資格，並遠赴紐約領取畢業證書。她曾解釋喜歡讀法律並非想做大狀，是因為可以改變她的思維模式。

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Louisa曾接受TOPick訪問時形容自己有上進心，但她經常強調全靠媽媽教導有方，由細到大從沒有催谷她讀書，從小讓她玩玩具刺激思維，並讓她選擇興趣班，發掘到音樂與跳舞的興趣。

她motivated到我自己向上和進步。大家的目標是一致的，我覺得這是媽咪最成功的地方。

▲ 麥明詩因為一次外遊而愛上劍橋的環境，推動她發奮學習，終成功升讀劍橋大學。（IG圖片）

1. 從小培養閱讀習慣

Louisa她亦在多次訪問談及自己的讀書心得，可歸納出4大讀書心得。閱讀是知識寶庫，但麥媽媽並不急促，從女兒K3開始才慢慢培養其閱讀習慣，由淺入深。到升讀女拔後，全校都充滿閱讀風氣，一到小息人人都拿起書本，Louisa也不自然被感染到愛上閱讀。

2. 尋找升學目標做推動力

人生亦需要目標，才會有動力學習。麥家一次英國旅行，令Louisa眼界大開，尤其對劍橋的美景印象深刻，令她渴望到劍橋讀書，自此成為她的升學目標，發奮自學。她返港後，有師姐返母校分享自己升讀劍橋之路，她沒有拔尖繼續高考而考入劍橋，令她決心跟著這條平凡的路升學。

3. 勤操past paper

她透露自己從沒有以考10A為目標，只求盡力做到最好。她認為勤做past paper非常重要，因可以從中了解出題方式。當時她比其他同學預先讀完課程，中五開學兩個月後，就開始做會考past paper，每日做3份。她是2009年的會考生，卻向前做到80年代的past paper，操足20多年考卷。正因為操卷見得試題多，所以考試時心情淡定，當平時操卷。

4. 揣摩答題評分準則

操卷時，記得要多看評分準則（marking scheme），才能了解不同類型的問題，是需要怎樣的答題方式，要精簡或詳盡、評論或舉例說明等，多研究評分制度便能了解透徹。

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責任編輯︰林綺玲