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【派機票】澳門向旅客送12萬張機票　內地下周一恢復赴澳旅行團

社會 14:49 2023/02/03

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

澳門計畫在今年派發12萬張免費機票。（資料圖片）

繼香港宣布派發50萬張免費機票振興旅遊業後，澳門亦計劃今年派發12萬張免費機票。 澳門旅遊局局長文綺華預計，今年當局的機票優惠項目可向內地、台灣地區及海外送出12萬張機票，資助力度與過去3年相若。至於海外客的過夜資助，在基本原則上會高於內地客，但仍在審批研究中。

澳門經濟財政司司長李偉農表示，正月十五至「五一」假期相對是旅遊淡季，相信恢復團客對旅遊市場有一定幫助。今次復團不僅是4省1市，而是中國內地全部地區。旅遊局除了開拓內地客源，亦會向海外推出旅遊優惠措施，希望令旅客有較平衡的增長幅度。李偉農又指，感謝中央支持和協助，相信恢復旅行團可大大促進澳門旅遊及經濟恢復的活力。

内地亦公布下周一（7日）起恢復與澳門團隊旅遊經濟活動。文綺華預期，當天會有首發旅行團抵澳，當地旅行社已部署3個月。

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記者：吳穎嵛

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