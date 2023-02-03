【2023情人節】一文盡睇6大商場情人節優惠　消費即送現金券+維港示愛

▲ 不少商場都趁情人節推出購物優惠活動。

(1) LEGO ─ 巨型心形花藝裝置

LEGO由即日起至2月19日期間，於朗豪坊7樓設置全港首個以LEGO花藝系列打造的期間限定

巨大心形花藝裝置LEGO《花．語．愛》。這裝置以LEGO永生花朵為主題，寓意愛情燃亮色彩和永存不朽。場內設有分別以「10313 野花花束」及「10314 乾花擺設」拼砌而成的兩個巨大心形花藝裝置，並有幸福之鐘。愛侶們亦可在幸福之牆上寫下願望，再掛到牆上，祝願永遠幸福美滿，非常浪漫。

日期：即日起至2月19日

時間：周一至四12nn-9pm、周五至日11am-10pm

地點：旺角朗豪坊7樓

(2) ELEMENTS圓方 ─ 新春多重購物獎賞

ELEMENTS圓方於情人節期間推出豐富購物禮遇「新春多重購物獎賞」，由即日起至2月28日，顧客於場內以指定電子貨幣，即日單一消費滿$2,000，即享$1,000獎賞。另即日消費$10,000，可享總值$3,000獎賞。讓顧客與摯愛可甜蜜過節，並兼享豐富購物獎賞。

(3) MOKO ─ 三大幸福滿載禮遇

MOKO新世紀廣場推出情人節兩大吃喝玩樂攻略及三大幸福滿載禮遇。包括可與愛侶參加DIY烘焙體驗、到MOKO GARDEN全新蘆葦草場景打卡、於CASETiFY及飾物DIY專門店CODALAB親製個人化潮流飾品、並享用儀式感滿滿的情人節限定菜式甜品。

而三大幸福禮遇包括有甜蜜獎賞，顧客可換領$30 甜品電子立減券或MOKO POP贈券，再享用50%回贈美食好戲派，換領$50 B+ Cinema MOKO電影贈券，並兼享花墟賞，換領$100情人節電子禮券及免費泊車優惠。

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(4) 信和集團商場 ─ Love in the City

信和集團旗下8大商場，包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心、藍灣廣場及信和廣場，於情人節特別推出Love in the City活動，尖沙咀中心及帝國中心外牆將化身成4,000平方米的巨型LED心意卡。由即日起至2月7日，S⁺ REWARDS會員只需憑50點數登記，或Sino Club特選會員經指定活動連結登記，即有機會於情人節晚上，於巨型LED幕牆下高調示愛。

(5) K11 MUSEA ─ Stamped with Love

由2月8日至2月26日， KLUB 11會員可於Koncierge免費領取特色情人節「心意卡」，於K1 1 MUSEA內7個指定地點收集印章，組合成充滿詩意的明信片。儲滿印花後，只需到6樓Kunsthalle於卡上寫上心意，商場會提供免費寄信服務，將心意卡送到對方手上，憑卡寄意。

每個地點均可換領指定商戶禮遇，參選品牌包括MoMA Design Store、The Holiday Project等，儲滿6個 印章，更可免費換領驚喜茶飲電子禮券一張。而於2月11或2月14日，KLUB 11會員更可獲贈玫瑰一支。

領卡地點︰地庫2樓或地面層Koncierge

時間︰10am-10pm

(6) 朗豪坊 ─ 情侶開餐shopping消費優惠

由即日起至2月15日，於商場逾40間食肆晚市單一消費滿$200，即賞朗豪坊商場$100現金禮券，以及LANGHAM BEAUTY $100購物券，分別可於近200間零售商舖及LANGHAM BEAUTY使用，賺足100%回贈。

而買情人節禮物可於零售商舖單一消費滿$500，即賞$50朗豪坊食肆現金禮券，可在場內食肆即時於情人節使用。商場亦聯同商戶加碼送出指定品牌購物或餐飲優惠券，隨時再賺額外禮遇。

(7) T.O.P ─ 懶得鳥戀愛神社

旺角潮人商場T.O.P首度夥拍來自日本的網紅插畫「懶得鳥你」Mentori，於情人節推出「T.O.P X 懶得「鳥」 ．情人節求戀祈啦！」活動，特設期間限定2米高MENTORI戀愛神社，懶得鳥以毛毛造型現身，Sharp醒地坐在神社門口迎賓。兩旁燈籠掛有祝賀字句，適合情侶們來打卡。場內亦有兩大獨家限量出Pool開運神器，憑消費即可換領香噴噴戀愛御守及大愛環保袋，消費滿指定金額亦可換領$50餐飲商戶禮券。

記者︰黃依情