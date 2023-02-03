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【請假被拒】爸爸病危告假10日照顧　女職員要求延長假期被解僱

健康 13:43 2023/02/03

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

爸爸病危告假10日照顧，女職員要求延長假期被解僱。

對許多人來說，家人比工作更重要。日前內地發生一宗勞資糾紛案，一名超市女職員控訴，自己為照顧病危的父親，而向公司申請10日大假，惟當她要求再延長假期，卻被公司以「曠工」為理由將她開除。

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綜合內地媒體報道，浙江省杭州市「大潤發超市」一名虞姓女員工，為了照顧病危的父親，而向公司申請了10日大假回四川鄉下。惟父親一直未有好轉，女員工於是再向公司申請大假，卻不被允許，女員工並回覆「確實走不開」，最終公司以「曠工」為理由將她開除。

人事部經理其後回應，公司規定員工全年只能請10日事假，而該名女員工在回鄉之前，已累積40多天沒上班。因公司規定員工一年只能請10日事假，故此將她依法開除。

女事主事後解釋，她在去年12月17日罹患新冠肺炎時，經理主動安排她休息12天，故此她認為公司處理不當，要求公司作出賠償。蕭山區人社局工作人員則表示，目前事件正在調查中，若涉及欠薪，則需由勞動監管相關部門處理。

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 勞資糾紛 浙江省 杭州

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