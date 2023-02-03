【情人節2023】8大科技美容儀送禮之選　日本首創RF射頻電鬚刨+Dyson限定橙紅Airwrap

▲ 情人節8大科技禮物之選

不少情侶可能會選擇外遊度過今年情人節，但留港慶祝的也不能「鬆懈」，要精心為情人準備燭光晚餐或是一份別具心思的禮物。當中科技產品或美容儀等，就是既流行又實用的禮物，以下精選了8款最近新登場的產品，不妨考慮一下。

1. ELEEELS P2 迷你按摩槍（$699）

近年不少玩健身的人都愛隨身攜帶一枝迷你按摩槍，幫助紓緩肌肉疲勞。主打寧靜舒適的按摩槍品牌ELEEELS，最近推出僅重360克的全新迷你按摩槍ELEEELS P2。搭配全金屬動力迷你活塞科技，以及每秒振擊高達50次的38 mm高速無刷摩打，更針對性深入滲透肌肉，紓緩運動後的疲勞。

鋁合金機身的ELEEELS P2，附設4段變速及針對不同肌肉部位的4個按摩頭，外層則以堅韌橡膠設計，以及防滑減震手柄，每次充電可連續使用6小時，耐用輕巧，方便運動時隨身攜帶。

2. FUJIFILM instax SQUARE Link（$2,680）

FUJIFILM instax推出全新無綫相片打印機instax SQUARE Link，尺寸是instax mini打印機的1.5倍，能夠將手機中儲存的影像打印到方形的菲林上，並新增AR Print擴增實境功能，有特殊效果、文字、塗鴉等AR效果，讓情侶們可將快樂時光以相片記錄下來。

instax亦加入INSTAX Connect功能，將照片與聊天的信息結合，透過照片進行交流。SQUARE Link設有極地白及深夜綠兩種顏色選擇，並綴以條紋紋理。約12秒就能傳送一張照片並開始打印，並支援連續打印，每次充電可打印約100張instax SQUARE照片。

3. YA-MAN Hot Shave RF 射頻電鬚刨（$2,680）

日本美容儀品牌YA-MAN今年進軍男士護膚市場，推出全日本首創搭載RF美容技術的HOT SHAVE電鬚刨，配合RF皮膚美容技術，在剃鬚前瞬間溫暖鬍鬚及皮膚，更呵護肌膚。

而「雙環射頻電極- 1 MHz RF」能深層溫熱皮膚，令鬍鬚變得滋潤柔軟，同時增加皮膚的柔韌及彈性，提升皮膚與刀片的黏合程度，令使用時更平滑暢順。電鬚刨有3個獨立可變葉片，加上厚度為0.85mm的雙旋轉薄刀片，每分鐘修剪高達12萬次，能360°潔淨鬍鬚，送給姿整型的男友最適合。

4. Emay Plus LLLT Pro 健髮梳（$1,399）

擁有一頭長長秀髮的女友，其實有機會遇到嚴重脫髮問題。Emay Plus全新推出的LLLT Pro健髮梳，是專門針對頭皮健康而設，利用650nm低能量激光穿透頭皮至髮根，加速新陳代謝，修護毛囊。健髮梳同時設有EMS微電流，設3種電流模式，以微電流刺激毛囊，減少油脂分泌，促進頭髮生長。

用家更可配合按摩震動模式來放鬆繃緊頭皮，健髮梳提供兩種不同梳齒，能模仿專業人手按摩，配合每分鐘7,500次震動頻率，刺激穴位，減輕頭部壓力，促進血液循環。只需隔日使用10分鐘，以順梳及逆梳各3分鐘的次序按摩，即可改善頭髮稀疏、虛弱易折斷等問題，養護髮根，促進頭髮重生。

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5. LG XBOOM 360 XO3便攜式藍牙喇叭（$2,499）

LG頂級音響喇叭XBOOM 360，能夠以全景方式播放音頻，透過LG專利技術360°全向聲效，令強勁節拍傳遍每個角落。其外形也極富現代感，是模仿花瓶設計，選用纖維外殼，達IP54級防水防塵。新機同時內置燈光功能，共有9種燈光預設模式，可與音樂同步產生不同效果，有炭黑、米白及珊瑚粉3款配色，放置在兩口子小蝸居裏非常有型。

6. Xiaomi 30吋電競曲面顯示器（$2,299）

相信大部分的男朋友都喜歡上網打機，電競近年愈來愈受歡迎，令不少品牌都推出專業電競顯示器。小米也加入戰團，推出Xiaomi 30吋電競曲面顯示器。這款21:9超寬闊熒幕顯示器，配備了2560 X 1080解像度，加上1800R曲率、超窄邊框設計及高達200Hz的熒幕刷新率，令可視畫面更寬闊，用家能有更強的視覺衝擊及沉浸式體驗。

7. Logitech LIFT人體工學垂直滑鼠（$559）

一個良好的工作環境，也會令人心情愉快。不妨考慮送Logitech的滑鼠及無綫鍵盤給愛侶，讓他們工作時能更得心應手。Logitech的LIFT人體工學垂直滑鼠（特價$559），外形呈最佳57度垂直，可紓緩手腕壓力。搭載智能滾輪自動轉換高速或常速捲動及超靜音按鍵，並可連接多裝置及跨平台切換，續航力可長達兩年。

另一款MX KEYS Mini智能無綫鍵盤（特價$599），選用經典圓邊設計，配上啞光塗層質感，輕巧的骰。而Perfect Stroke按鍵有獨特球形凹面設計，更貼合手形。新增的Fn鍵可輕鬆發送表情符號及開啟語音聽寫功能等，並設有智能背光，會自動感應手部位置及燈光，調整背光強度。現購買這兩款產品，均會送細滑老鼠墊。

8. Dyson 限定托帕石橙紅 Airwrap（$4,480）

女人總喜歡有部Dyson在手，而每逢農曆年或情人節，Dyson都會推出期間限定新色的Dyson Supersonic風筒或Dyson Airwrap多功能造型器，今年就有托帕石橙紅色，與年桔的顏色相近，象徵吉祥之意。

換上新色的Dyson Airwrap包括有康達抗毛躁風嘴、升級版30mm Airwrap長形髮捲及升級版40mm Airwrap長形髮捲等。另外所有美髮產品均附送拜占庭紫色精美禮盒，經Dyson直接購買，更可獲贈Dyson專用順髮梳。

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記者：黃依情