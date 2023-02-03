【優越基因】日本美少女曬嫲嫲50年前舊相　仙氣樣貌引網民騷動：神基因

▲ 日本美少女曬嫲嫲50年前舊相，仙氣樣貌引網民騷動。

美貌基因可以有多强大？日本一名美女模特兒，將自己和嫲嫲50年前的照片製作成一部影片，發佈在社交平台，結果嫲嫲年輕時的青澀美照近來網民騷動，甚至被日本TBS電視台報導。

最新影片：

日本模特兒「mirei」在今年元旦時更新社交平台，上載了一則影片。影片開頭是mirei在迪士尼遊玩的片段，隨後便出現多張現年70多歲的嫲嫲在50年前拍下的青澀美照。只見嫲嫲當年留著一頭長髮，身穿學生制服打扮，在不同地點回眸留影，曬出甜美笑容。此外，mirei也在當日上載了數張照片，包括多張嫲嫲製作的美食照，有日式便當、餃子、蛋糕等。她稱讚道「令我驕傲的嫲嫲，你的廚藝是世界上最好的。」

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神級美貌引網民騷動

貼文及影片發佈後，旋即引發日網騷動，熱議程度甚至讓日本TBS電視台節目《Nスタ(N Star)》也進行了報導，話題令相關影片至今已累積逾500萬播放量。網民紛紛驚呼嫲嫲和孫女都非常漂亮，讚嘆美貌遺傳基因强大：

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責任編輯：羅嘉欣