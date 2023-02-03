【斬腳搶劫】珠寶店職員遭斬腳搶劫650萬　巴基斯坦漢否認搶劫罪受審

3名蒙面劫匪涉於紅磡鶴園東街搶劫兩名珠寶店職員，其中1人持刀斬向兩名職員腳部，搶去兩人所攜帶之背包，內有現金及支票總值共約650萬港元後逃去。警方經調查後拘捕巴基斯坦籍男子，今（3日）就搶劫罪於高等法院開審。控方指雖然被告沒有於案發現場出現，但卻有證據顯示被告為幕後主腦，負責策劃本案；至於涉案款項至今仍未尋回。

被告Mehmood Arshad（40歲），被控1項搶劫罪，控罪指他於2018年9月21日，在紅磡鶴園東街與紅磡道交界，連同Limbu Binod、Sahil Kumar及其他身分不詳的人，搶劫兩名男子，劫去現金363,060 元、現金74萬美元（折約580萬港元）及5張總額為 54,613 美元（折約42.8萬港元）的銀行支票，共涉約逾659萬港元。

控方開案陳詞指，案發當天早上10時許，兩名珠寶店職員各攜帶1個背包，內有現金及支票，兩人於紅磡鶴園東街與紅磡道交界過馬路時，遭兩名持刀蒙面賊人截劫，其中1人用刀斬向兩名職員腳部，賊人搶去背包後逃走。

控方指本案涉及3名蒙面賊人，案件屬有組織及計劃，相信賊人獲得某些情報才能成功行事，並僱用了司機協助逃離現場。

控方指警方事後從賊人曾使用的失車內發現大批物件及DNA，根據街道上閉路電視片段截圖，賊人駕車至奧運站後更換衣服後下車，攜同涉款到人群密集的南昌至美孚港鐵站之間，涉款至今仍未被尋回。

控方指警方其後拘捕其中1名劫匪，他涉及另1宗搶劫案而被捕。控方指被告雖然沒有於案發現場出現，但證據顯示被告為本案背後主腦，包括僱用劫匪及安排車輛等。

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記者：林育慧