【全面通關】7天內無境外旅居史免核酸檢測　黃傑龍料訪港旅客年內重回疫前7成

▲ 優質旅遊服務協會主席、敘福樓集團主席黃傑龍（黃建輝攝）

下周一（6日）起中港澳將全面通關，所有口岸不設出境限額，澳門來港者不須核酸檢測，撤銷非香港居民由海外抵港前須完成疫苗接種的要求，惟仍要提供快測陰性證明，詳情即看【下一頁】。優質旅遊服務協會主席黃傑龍指，香港與內地全面通關對旅遊業界幫助明顯，現時內地旅客來港最大障礙已撤銷，加上配合「你好，香港！」推廣活動，預望訪港的內地旅客將會快速反彈，年內客量能重回疫前6至7成。

黃傑龍今日（3日）接受電台訪問指，過去一個月內地來港旅客配額未滿，主要因核酸檢測不便，主要是商務或探親客往來，但取消限制後，相信會有更多短途消費旅客。 他又指，近日部分同業對前景感較有信心，正積極擴張業務，特別選擇於空置率較高的尖沙咀及銅鑼灣開店，同時亦正增聘人手。

他認為，政策持續放寬，尤其疫苗通行證放寬後，餐飲生意已重回疫情前9成，加上政府向外推廣及通關等，餐飲業重回疫前水平指日可待，甚至可較過往更好。 他指，內地旅客人數未必會馬上重返以往水平，但上月初步通關後，不少高級品牌消費已先受惠，相信全面通關後，一般零售、日用品，以至貴價及平民餐飲都能受惠。

政府啟動「你好，香港！」全球大型宣傳活動，向旅客免費派發50萬張機票。黃傑龍形容是驚人數字，認為活動關鍵是向外發出訊息，香港已沒有任何防疫限制。

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責任編輯：陳麗娜