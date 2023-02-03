【中港交通】下周一全面通關　巴士新線搶攻香園圍口岸跨境客

▲ 城巴擬開辦2條全新巴士路線來往口岸。（城巴圖片）

內地與香港將於2月6日全面通關，開放全部出入境口岸及取消核酸檢測要求。為配合蓮塘／香園圍囗岸於下周一（6日）起開設客運服務，城巴擬開辦2條全新巴士路線，加強來往口岸的交通服務；九巴則開辦假日線，來往屯門元朗及蓮塘／香園圍囗岸。



城巴將開設「新界東口岸特快」的B7及B8號巴士線，接載市民往返粉嶺、上水、大埔及沙田各地。其中往粉嶺及上水的B7號線亦將於同日（6日）率先開辦。至於連接大埔及沙田的B8號線將於下周六（11日）開辦，詳細服務安排仍然有待運輸署審批。

九巴則開辦假日線，B9路線來往屯門元朗及蓮塘／香園圍囗岸，途經元朗，2月11日起營運。

B7號線：

路線 上水（石湖墟、天平）、粉嶺站及香園圍口岸 車程 香園圍口岸至粉嶺站（16分鐘） 營運時間 由上水開出：06:20 - 21:00 由香園圍口岸開出：07:10 - 22:20 班次 20分鐘一班 車資 9.3元（設分段收費）

B8號線：

路線 大圍站、乙明、秦石、沙田第一城、濱景花園、廣福、大埔市中心、香園圍口岸 營運時間 星期六、日及公眾假期 由大圍開出：06:00 - 20:00 由香園圍口岸開出：07:30 - 21:30 班次 有待公布 車資 15元（設分段收費）

B9號線：

路線 屯門站、元朗形點、香園圍口岸 營運時間 逢星期六、日及公眾假期 班次 星期六、日及公眾假期，60分鐘一班 由屯門開出：06:00-20:00 由香園圍口岸開出：07:30-22:30 車資 19.3元（設分段收費）

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責任編輯：梁凱婷