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【無妄之災】初生兒子與父DNA不符　母被疑出軌險摧毀家庭真相曝光

親子 16:52 2023/02/03

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

初生兒與父親DNA不符，有媽媽被懷疑出軌。（iStock圖片，非當事人）

新生命降臨原本是喜事，但英國一名媽媽卻因初生兒子與父親的DNA不符，而一度被懷疑出軌，一家四口幸福家庭受到考驗。幾經折騰終於真相大白，問題出在醫院上，最終還媽媽一個清白。

暗示媽媽不忠

據英國《太陽報》報道，英國牛津郡的26歲媽媽Carrie Zivkovic與27歲男友Louis育有5歲女兒Alesha，去年10月他們迎來第二個孩子，湊成「好」字。當地的約翰拉德克利夫醫院（John Radcliffe Hospital）在Carrie的兒子Rey出生後為他抽血，因為他們擔心初生兒可能貧血。

其後Carrie接到醫院的電話，要她與Louis到醫院一趟。醫生請他們分別單獨待在一間房間裡，這令Carrie感到很不尋常。接著醫生問Carrie，「我想確認一下，你有沒有和別人上過床，因為結果顯示Louis不是孩子的父親。」她認為院方暗示她對男友不忠，隨即強調自己沒有，但她對結果很震驚，也不滿院方的做法。

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醫院測試出錯

醫生解釋，Louis和兒子的DNA並不吻合，Carrie堅持要他們重新進行測試。結果發現Louis同屬白人及非洲裔加勒比人遺傳，擁有一種罕見的基因，在測試過程中出錯。最終證實Louis是Rey的親生爸爸。

院方承認這是他們首次遇到這種案例，並向他們致歉。該院臨時首席醫療官Anny Sykes指出，當驗血結果不如預期時，工作人員必須考慮所有可能的解釋，她對於給Carrie和其家人造成的困擾，深表歉意。

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責任編輯︰王明芳

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