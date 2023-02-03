【無妄之災】初生兒子與父DNA不符　母被疑出軌險摧毀家庭真相曝光

▲ 初生兒與父親DNA不符，有媽媽被懷疑出軌。（iStock圖片，非當事人）

新生命降臨原本是喜事，但英國一名媽媽卻因初生兒子與父親的DNA不符，而一度被懷疑出軌，一家四口幸福家庭受到考驗。幾經折騰終於真相大白，問題出在醫院上，最終還媽媽一個清白。

暗示媽媽不忠

據英國《太陽報》報道，英國牛津郡的26歲媽媽Carrie Zivkovic與27歲男友Louis育有5歲女兒Alesha，去年10月他們迎來第二個孩子，湊成「好」字。當地的約翰拉德克利夫醫院（John Radcliffe Hospital）在Carrie的兒子Rey出生後為他抽血，因為他們擔心初生兒可能貧血。

其後Carrie接到醫院的電話，要她與Louis到醫院一趟。醫生請他們分別單獨待在一間房間裡，這令Carrie感到很不尋常。接著醫生問Carrie，「我想確認一下，你有沒有和別人上過床，因為結果顯示Louis不是孩子的父親。」她認為院方暗示她對男友不忠，隨即強調自己沒有，但她對結果很震驚，也不滿院方的做法。

最新影片︰

醫院測試出錯

醫生解釋，Louis和兒子的DNA並不吻合，Carrie堅持要他們重新進行測試。結果發現Louis同屬白人及非洲裔加勒比人遺傳，擁有一種罕見的基因，在測試過程中出錯。最終證實Louis是Rey的親生爸爸。

院方承認這是他們首次遇到這種案例，並向他們致歉。該院臨時首席醫療官Anny Sykes指出，當驗血結果不如預期時，工作人員必須考慮所有可能的解釋，她對於給Carrie和其家人造成的困擾，深表歉意。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳