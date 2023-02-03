【讓我一次買個夠】雷深如自爆每月買成日玩具　中學時疑曾被男老師曖昧追求

▲ 雷深如（右）自爆每月必買性玩具。

由唐劍康（當奴）和練美娟（娟姐）主持ViuTV節目《晚吹 - 讓我一次買個夠》，以購物為主題，節目邀請不同嘉賓分享Shopping經驗趣事，並由心理學家黃仲遠（Mills）進行分析，讓觀眾更了解嘉賓不為人知的一面。



《晚吹 - 讓我一次買個夠》於下周一晚（2月6日）播出的一集，邀雷深如（J.Arie）任嘉賓，與主持分享購物趣事。

▲ 邀J.Arie任嘉賓分享購物趣事。

每月買成人玩具

J.Arie指每個月都一定會購買不同的性玩具，並即場展示早前購買的低溫蠟燭和女性專用的Vibrator。她自爆指看似是普通頸鏈的飾物原來也是性玩具，令全場意想不到。

她表示自從開始做獨立歌手後，才有這習慣，笑言：「其實由7歲起就知道自己係咁嘅人。不過因為之前有簽公司，所以就唔夠膽喺大家面前表達自己」。

▲ 雷深如將性玩具當頸鏈飾物襯衫出街。

自爆被老師特別關心



另外，J.Arie指由小學開始已十分喜愛卡通片角色牛女翠絲，擁有逾過百件收藏品。表示自從中學男老師送贈翠絲公仔後，就開始瘋狂購買其週邊。

言談之間，J.Arie無意中自爆原來二人關係匪淺。

▲ 雷深如最愛收藏牛女翠絲週邊產品。

她憶述指冬天的時候，該位男老師曾主動叫她將手放進他的大衣褸袋裡取暖。不單如此，二人更曾試過互相寫長達十頁的書信聊天交流。

兩位主持開玩笑指，懷疑男老師對J.Arie似乎超出師生感情，她指當時只覺得有個疼惜自己的老師是件好事，並沒想太多。

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