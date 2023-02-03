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【大腸桿菌】33個月大男童染產志賀毒素大腸桿菌　一度腹瀉及手指腫脹

社會 15:12 2023/02/03

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

衞生防護中心正追查個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（3日）正調查一宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案，並提醒市民保持良好個人、食物及環境衞生，以防腸道感染。

個案涉及一名過往健康良好的33個月大男童，他於1月22日起出現腹瀉和手指腫脹，並於同日前往博愛醫院急症室求診。病人情況穩定，無需入院。他的糞便樣本經化驗後，證實含產志賀毒素大腸桿菌。

衞生防護中心初步調查顯示，病人在潛伏期內沒有外遊。衞生防護中心正繼續調查。

衞生防護中心發言人解釋，大腸桿菌是一種常見於人類和溫血動物腸道內的細菌。大多數大腸桿菌菌株都沒有害處，但某些菌株，如產志賀毒素大腸桿菌，則能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病。在眾多產志賀毒素大腸桿菌的菌株中，最為人熟悉的是大腸桿菌O157：H7血清型。

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記者：黃穎津

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