【大腸桿菌】33個月大男童染產志賀毒素大腸桿菌　一度腹瀉及手指腫脹

▲ 衞生防護中心正追查個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（3日）正調查一宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案，並提醒市民保持良好個人、食物及環境衞生，以防腸道感染。

個案涉及一名過往健康良好的33個月大男童，他於1月22日起出現腹瀉和手指腫脹，並於同日前往博愛醫院急症室求診。病人情況穩定，無需入院。他的糞便樣本經化驗後，證實含產志賀毒素大腸桿菌。

衞生防護中心初步調查顯示，病人在潛伏期內沒有外遊。衞生防護中心正繼續調查。

衞生防護中心發言人解釋，大腸桿菌是一種常見於人類和溫血動物腸道內的細菌。大多數大腸桿菌菌株都沒有害處，但某些菌株，如產志賀毒素大腸桿菌，則能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病。在眾多產志賀毒素大腸桿菌的菌株中，最為人熟悉的是大腸桿菌O157：H7血清型。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津