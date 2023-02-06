  • 19°C
香港時間 : 2023206日 (週一) 09:29
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食安新焦點】打邊爐海鮮烚幾耐？　食安中心教處理節日剩菜小貼士

社會 09:00 2023/02/06

分享：

分享：

熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

不少家庭都會在農曆新年等冬日時節烹煮較多食物。然而，若在食物製作過程中不注重衞生，再加上廚房空間不足，便會增加於不適當溫度下存放食物，以及生熟食物交叉污染的風險，並可能把食物中的細菌帶到餐桌上。

把盆菜置於安全温度下

冬日裏適合進食暖和的食物，例如在多人聚會時享用盆菜。由於需求量大，這些菜色一般都是提前大量烹製的。盆菜包含多種食物配料，烹製程序既繁瑣又漫長，當中包括切割、醃製、預先煮熟、冷卻及最後的翻熱。若食物在預先煮熟後被置於室温下的時間過長，食源性致病菌便可繁殖，部分更能產生耐熱的毒素，即使翻熱也不能消除它們。因此，食物必須妥善存放，預先煮熟的配料應貯存在攝氏4度或以下，以防止毒素產生，此外亦應把預先煮熟的配料分成較小份、放在較淺的容器內或把食物冰鎮冷卻。食物須徹底翻熱至中心溫度達攝氏75度或以上；如非即時食用，應確保熱食保持在攝氏60度以上。避免把翻熱的食物放在室溫下過久；如放置在室溫下超過4小時，應棄掉翻熱的食物。要注意的是，翻熱份量較大的盆菜時，熱源的熱力可能沒有在盆菜內平均分布，因此進食前需要較長時間把盆菜完全煮沸。

火鍋的食物安全風險

火鍋也是冬季社交活動及聚會時常吃的食物。火鍋的製作方法是把熱源置在一鍋滾燙的湯汁下。把肉類、蔬菜、菇類及加工食品放在鍋中煮熟，然後配以各種蘸汁進食。為方便使用，生和熟的配料往往會毗鄰放置，使生配料中的細菌更容易進入熟食中，造成交叉污染的風險。因此，最好使用兩套不同的筷子和用具來分別處理生和熟的食物。桌上不應擺放過多食物，以減低食物互相接觸而導致交叉污染的可能性。

沒有徹底煮熟食物是火鍋經常出現的問題，特別是對於烹飪經驗不足的人而言。未煮熟的食物可能含有未被烹煮高溫殺死的有害細菌及病毒，繼而引致食物中毒。每次加添水或湯汁後，應待湯汁沸騰後才可把食物拿起。海產（如介貝類海產）則應放在沸水中烹煮最少五分鐘，確保食物經徹底煮熟才可進食。部分人或會用生蛋漿作為火鍋的蘸汁，然而生雞蛋或含有沙門氏菌，能引致食物中毒。市民不應進食生雞蛋或把熟的食物蘸上任何混合了生雞蛋的蘸汁。

當處理剩餘食物

進食假日大餐後，可能會有剩餘食物，例如蒸糕及煎堆類食物，足以食用多日。為保障食物安全，避免食物變壞，所有熟食及易壞食物均應應存放於清潔的有蓋或密封容器內 ，並在烹製後2小時內放進雪櫃，放置在外面多於4小時的食物則應棄掉。剩餘的食物應徹底翻熱，確保中心溫度至少達到攝氏75度，並只應翻熱一次。進食前應查看食物的到期日，若已過了「此日期或之前食用」日期，應把食物丟棄，同時應注意過了「此日期前最佳」日期的食物品質。利用嗅覺並不是判別食物是否能安全食用的適當方法，因為即使過了「此日期或之前食用」日期，食物的外觀及氣味也可能正常。任何存放在雪櫃超過三天的食物均應棄置。

無論在家中或外出用膳，要吃得安全又健康，便應遵守「食物安全五要點」，並保持均衡飲食。在膳食可考慮多進食含大量膳食纖維的蔬菜，並避免糖、鹽及脂肪含量高的食物。

TOPick與食物安全中心合作，提供最新的食物安全資訊，「食安新焦點」逢每月的第一及第三個星期一早上九時刊出，以上資訊均由食物安全中心提供。

相關文章

【食安新焦點】本港一年錄逾百宗生蠔食物中毒個案　食安中心教挑選生蠔貼士
09:00 2023/01/16
【食安新焦點】本港一年錄逾百宗生蠔食物中毒個案　食安中心教挑選生蠔貼士
【食安新焦點】組胺污染或致魚類帶金屬異味及變色　食安中心教預防鯖魚中毒
09:00 2023/01/02
【食安新焦點】組胺污染或致魚類帶金屬異味及變色　食安中心教預防鯖魚中毒
【食安新焦點】感染大腸桿菌或致溶血尿毒症　食安中心拆解常見感染來源
09:00 2022/12/19
【食安新焦點】感染大腸桿菌或致溶血尿毒症　食安中心拆解常見感染來源

你可能感興趣

【食安新焦點】本港一年錄逾百宗生蠔食物中毒個案　食安中心教挑選生蠔貼士
09:00 2023/01/16
【食安新焦點】本港一年錄逾百宗生蠔食物中毒個案　食安中心教挑選生蠔貼士
【食安新焦點】組胺污染或致魚類帶金屬異味及變色　食安中心教預防鯖魚中毒
09:00 2023/01/02
【食安新焦點】組胺污染或致魚類帶金屬異味及變色　食安中心教預防鯖魚中毒
【食安新焦點】感染大腸桿菌或致溶血尿毒症　食安中心拆解常見感染來源
09:00 2022/12/19
【食安新焦點】感染大腸桿菌或致溶血尿毒症　食安中心拆解常見感染來源
食用安全 食安中心 海鮮 農曆新年 火鍋 食物中毒

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【給十九歲的我】明天起暫停公映　 導演張婉婷：最大問題可能係溝通上誤差
17:44 2023/02/05
【給十九歲的我】明天起暫停公映　 導演張婉婷：最大問題可能係溝通上誤差
【給十九歲的我】控訴英華+張婉婷不尊重學生意願　受訪女生阿聆：忍耐已到臨界點
11:32 2023/02/05
【給十九歲的我】控訴英華+張婉婷不尊重學生意願　受訪女生阿聆：忍耐已到臨界點
【給十九歲的我】受訪女生阿聆控訴公開紀錄片　英華兩任校長回應事件
14:03 2023/02/05
【給十九歲的我】受訪女生阿聆控訴公開紀錄片　英華兩任校長回應事件