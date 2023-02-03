【新四十二章】綠葉演員獲讚搶鏡　炒股12成員個個身懷絕技

▲ 《新四十二章》

由陳維冠（Joe）監製，陳豪、龔嘉欣、鄭子誠、江嘉敏、周嘉洛、鄺潔楹（Judy）、譚凱琪（Zoie）、糖妹（黃山怡）、林景程及易宇航等參演的TVB劇《新四十二章》，令觀眾猜各個角色前世「真身」身份。

當中，網民分別估計：「唔識英文嘅鬼佬（飾演朱若望的易宇航）哩條線正」、「越癲越好睇，啲人物settings幾好睇」、「唔止主要角色有趣，啲小配角都好有特色，有記憶點，角色都身懷絕技，好似文雀皇后」、「今套啲配角幾搶眼」。

▲ 易宇航喜感十足。

炒股12成員搶鏡

此外，《新四十二章》的「綠葉」兵團確是陣容鼎盛，單是「炒股12成員」便有翰叔（陳勉良）、柯太（馬海倫）、Vivian（馮素波）、芳芳（潘芳芳）、Dee姐（姚瑩瑩）、馬陳竹珊（曾慧雲）、娥姐（蘇麗明）、大仔（邵卓堯）、紅姨（區靄玲）、都叔（鄭家生）、肥叔（莫偉文）、崗叔（李崗）。

另外有飾演租客的「喪超」游茛維（一蚊Joe）、「勝基」譚永浩、「小琳」葉凱茵；無論是「有口難言」的翰叔、負責傳聲的芳芳、「鬥嘴火爆夫婦」娥姐及大仔、深藏不露的柯太，揸快車唔會倒瀉奶茶的肥叔、還是愛向一算（鄭子誠飾）撒嬌的小琳，位位性格鮮明又有一定場口予以發揮。

向《鹿鼎記》致敬

談到劇中「12成員」，原來亦是監製Joe向《鹿鼎記》致敬部分，他說：「梁朝偉個角色當年身邊好多奇人異士幫佢，所以我哋設計咗12成員去幫江嘉敏完成使命。」

他續指：「佢哋每個人都有獨特性格、背景同能力，好似鄭家生本身好打得，又做過武師，所以我哋為佢設計咗一個好打得嘅角色，但要去到後面觀眾先會見到，佢依家成日喺馬海倫身邊都係另外有原因嘅。」

Joe又謂希望能將每位綠葉演員的優點及努力展現觀眾眼前：「公司依家有班好好嘅綠葉演員，我哋希望每套劇都可以有足夠發揮嘅空間畀佢哋，等觀眾睇到佢哋嘅演技同記得佢哋。」

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