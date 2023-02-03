【劏房租管】劏房業主濫收水電煤費被判罰2,000元　成劏房租管生效後第二宗被定罪個案

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再有劏房業主因劏房租管條例被定罪。估價署去年7月中旬接獲投訴，指有劏房業主要求其租客繳付多於等同兩個月租金按金，作為預繳水費、電費、煤氣費及清潔費，估價署深入調查及搜集證據後，檢控該名業主。該業主今日（3日）在東區裁判法院承認控罪，被判處罰款2,000元，及須付還從租客不法收取的400元款項，成劏房租管條例生效以來，第二位被定罪的劏房業主。

估價署指，希望這宗被定罪個案能向劏房業主發出強烈信息，必須遵守《條例》下的相關規定；同時提醒劏房租客在《條例》下所享有的權益，呼籲市民如遇有涉嫌違規個案，應挺身而出盡快向估價署舉報，舉報渠道包括電話熱線（2150 8303）、電郵（enquiries@rvd.gov.hk）、傳真（2116 4920）及郵寄至估價署辦公室（九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署15樓）。

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責任編輯：黃小冰