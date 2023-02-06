【生仔謎思】女人高潮易生仔？　醫生細數3大生仔秘方揭1個元素最關鍵

▲ 女人高潮易生仔? 醫生細數3大生仔秘方揭1個元素最關鍵。

雖然時代進步，男女日趨平等，但其實有不少傳統保守的夫婦仍然有生仔情意結。坊間更有不少「生仔秘方」應運而生，如讓女生高潮、性交次數不宜頻、媽媽多吃偏鹼性食物…有泌尿科醫生便將有關秘方分成3大類，包括「鄉民傳說」、「行房技巧」、「打造鹼性體質」，又指當中一個關鍵最重要。

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陳偉傑和羅詩修醫生在「泌密會客室」Facebook提到，有些久久不孕的夫妻，會進行男性精蟲檢查，而且還會順便問，有沒有保證生男孩或保證生女孩的秘訣。因此，決定將坊間秘方總結成3大類。

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第一類：鄉民的傳說

1. 拜神：求男帶白百合花，求女帶紅百合花，以及對應供品。

2. 吃白公雞：在準備懷孕的那個月，吃1隻白公雞，一般要純色的白公雞，都是帶藥性的，可以幫助生男孩，直接燉湯喝就行了，調料不要放太多，儘量保證原汁原味。

3. 要生男孩，性交次數不宜頻繁，間隔時間應長。要生女孩，性交間隔時間不受限制。

4. 參考清宮圖：清宮生男生女表相傳是依據陰陽五行和八卦的演繹，再加上時間推算而得。對照孕婦懷孕月份以及懷孕年齡，可以推測出胎兒的性別。

5. 行房前自製鹼性水（如蘇打水）沖洗陰道

第二類：行房技巧

1. 女性高潮了沒：女性高潮時的分泌物會讓原本弱酸性的陰道變為中性，較適合Y精子存活。

2. 深入射精：也就是男性射精時要努力「深入」，讓爆發力較強、跑得快的Y精子有機會較快抵達卵子，就容易生男生。

3. 射精時兩人要緊密地結合：不論是上下還是前後的姿勢，男性若能貼緊女性臀部再進行射精，也就能達成Y精子較快「進入核心」的機率

4. 計算行房日：排卵前2至3日行房，容易生女生；排卵當天行房，女性陰道會有分泌物而呈弱鹼性，容易生男生

第三類: 打造鹼性體質

1. 飲食控制調節：媽媽多吃偏鹼性食物（蔬果）和鈣片，爸爸多吃偏酸性食物（肉蛋），持續3個月以上易生男孩。

但文末，醫生則揭盅儘管坊間有多種生仔方法，但其實男生的XY染色體才是生男生女的關鍵，切勿因此將責任放在女方身上，又指生男生女都非常好。

文章獲泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣