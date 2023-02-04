【建築工程】機電署推廣機電裝備合成法　縮短5成施工期

▲ 機電工程處以機電裝備合成法為大龍獸醫化驗所更換制冷機系統。（陳永康攝）

機電裝備合成法（MiMEP）多用於新建築項目，機電工程署首次成功在維修工程上引入該技術，雖然造價相若，但工程時間及和人手均可減省一半，並提升施工質素及品質監控，亦可將對客戶的影響減至最低。有關技術日後將應用於其他工務工程，以縮短工期。然而技術存在限制，建築空間不足的項目難以採用。

機電裝備合成法陸續應用於不同建築工程，大龍獸醫化驗所為全港首個採用此方法更換制冷機系統的機電項目。屋宇裝備工程師李愷晴表示，署方希望藉相關技術提升制冷機的能源效益，同時提供無間斷冷氣，減低對實驗室造成不便。她表示工程採用多項新技術，如無人機、三維掃描儀 （3D Scanner）、及建築信息模擬（BIM）等，提升工程準確度。

這技術為工程帶來極大效益，機電工程署署理高級屋宇裝備工程師馬雋儒稱，該技術令工程「慳咗好多」，由工廠完成模組組裝，能減低工地工序，縮短5成施工時間，由90日減至38日，人手亦能縮減逾5成，估算建築廢料也減少近7成。他續指，便利於設計數碼化，維修保養費用亦有所下降，加快維修進度。

屋宇裝備工程師黃芷君表示，工程人員可以透過無綫射頻識別系統（RFID）快速翻查到所需資料及損壞部件，而且大龍獸醫化驗所較偏遠，沒有駐場人員，採用人工智能分析（IBM）可透過互聯網進行24小時監察，可提升品質監控。

馬雋儒亦指，只要經工地評估後條件合適便可以採用相關技術，但模組體積會影響運吊工程，需預留足夠空間運送建築物料，建築空間不足的項目難以採用，通常用於新工程。

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記者：梁凱婷