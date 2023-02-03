【情人節2023】北歐/意式/日菜 3大情人節晚餐精選　$1,688兩位歎北冰洋蝦水煮法國蠔

▲ 龍蝦油漬帶子他他配北冰洋蝦：選用可持續海鮮北冰洋蝦，非常鮮甜，配以北海道刺身級帶子，以及用自家煉製的龍蝦油調味，可口無比。

情人節，與愛侶歎燭光晚餐是指定動作。苦候近3年，疫情終見緩和，今個情人節絕對值得與摯愛好好食返餐！這次精選了3間高級餐廳的情人節限定套餐，分別主打北歐、意大利及日菜，全部選用矜貴食材入饌，賣相亦夠精緻，必定能令愛侶留個深刻印象。

1. FINDS：5道矜貴北歐菜

主打北歐菜的帝樂文娜公館餐廳FINDS，今個情人節會推出5道菜「摯．愛情人節套餐」（$1,688/兩位），廚師團隊特意選用新鮮矜貴食材入饌，入坐後會先為食客呈上特色飲品玫瑰馬天尼，以及餐前小食水煮法國蠔。這款蠔由法國新鮮空運到港，海水味較重，會稍稍以溫水煮一分鐘，保留獨特鮮味，飽滿豐腴，配上紅桑子木犀草汁及刁草油等，令鮮味更提升。

前菜是龍蝦油漬帶子他他配北冰洋蝦，大廚選用北海道刺身級帶子，並加入自家煉製的龍蝦油，當中混合了比利時長柄梨，更添清甜味。配以可持續海鮮北冰洋蝦，多重的海洋鮮味極為吸引。緊接上場是餐廳招牌的挪威三文魚湯配海螫蝦，湯底是以龍蝦頭、三文魚、多款蔬菜及香料熬兩小時而成，每口都濃香順滑，賣相亦精緻。

主菜則有兩款選擇，包括矜貴的香烤大西洋龍蝦及香煎鵝肝，選用大西洋新鮮直送的鮮甜龍蝦，配上匈牙利鵝肝，盡顯奢華。另一款主菜可選慢烤美國蛇河農場和牛牛柳，這款牛是來自美國蛇河農場（Snake River Farms），糅合了和牛獨有的油花及安格斯黑牛的鮮嫩肉質，配搭自家醃漬蘿蔔、櫻桃及紅酒汁，味道非常平衡。最後以法國Valrhona 62%朱古力製成的紅桑子慕絲蛋糕作結，紅色心形蛋糕配上酸甜越橘莓雪葩，甜蜜又溫馨，必定令愛侶難忘。

地址：尖沙咀金巴利道39號帝樂文娜公館1樓

電話：2522 9318

備註：情人節套餐由2月10至14日期間5:30pm至10pm供應，可另加每位$188嘗4杯美酒。2月5日前預訂可享85折優惠，以及免費參加價值$398的「摯．愛雞尾酒調酒課程」，跟專業調酒師學調情人節限定雞尾酒。

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2. Aria：24樓高空嘗意菜

意大利餐廳Aria位於中環加州大廈24樓，設有270度落地大玻璃，讓食客可邊品嘗美饌，邊欣賞香港迷人夜景。室內裝潢更以歌劇院作靈感，以絲絨梳化椅配合大理石餐桌，華麗優雅，猶如置身異國一樣。

意籍行政總廚Angelo Vecchio亦特別為情人節設計出5道菜晚餐（$1,980/兩位），先由兩道經典意菜開始。第一道菜是意式吞拿魚他他，魚肉幼滑軟嫩，搭配帶微酸的紅桑子果凍及醋漬紅洋葱，令魚味更提升。而第二道菜是意式生和牛肉薄片，薄切和牛含豐富油份，入口即化，配羊奶芝士意大利雲吞就最適合。

隨後有紅菜頭小雲吞，小雲吞皮加入新鮮紅菜頭汁來營造紅色外形，再以海鱸魚肉作餡，灑上開心果碎及松露，滲出淡淡松露獨特的香氣。主菜則是二選一，有番茄及車厘子醬汁海螯蝦，以及牛柳配鵝肝，分別適合想吃得輕盈的女士或是愛鋸扒的男士，一次過滿足兩邊口味。甜品有粉紅芝士蛋糕配朱古力雪葩，同樣有着迷人的外表，朱古力雪葩口感幼滑，可可味濃郁，跟奶香豐富的芝士蛋糕非常合襯。

地址：中環蘭桂坊加州大廈24樓

電話：2804 1116

備註：情人節5道菜2人套餐僅於2月14日6pm至11pm供應。

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3. FUMI：傳統 X 新派7道日菜

融合傳統與新派日本料理的FUMI，會推出情人節限定7道菜2人晚餐（$2,280/兩位），主打豐富的海鮮食材，例如是前菜的宮城縣三陸特大生蠔，正值時令的生蠔隻隻飽滿鮮甜。而3款刺身包括有鮮吞拿魚腩、湯葉海膽及鮮劍魚腩，均是即日直送香港，非常新鮮。主菜之一有龍蝦炒野菌海膽醬，啖啖龍蝦肉沾滿甘甜的金黃色海膽醬汁，更突顯龍蝦的鮮甜味。

套餐中其他菜式用料同樣矜貴，以香煎鵝肝帶子配法包為例，肥美豐腴的鵝肝經香煎後，油香滿溢，連帶子及法包同吃，分量十足。燒物則有A4宮崎和牛朴葉味噌燒，平日吃到的大多是鐵板燒或壽喜燒和牛，大廚這次換上以朴葉味噌燒的做法來炮製，極具創意。朴葉上放上和牛後，以味噌輕輕調味，呷一口油香滿滿。而食事櫻蝦餅天婦羅丼，是即叫即炸，入口香脆卻不會太油膩，配上秘製天婦羅汁吃，令人停不了口。

到最後上場的甜品，雖然非應節蛋糕，但大廚特意挑選來自靜岡縣的皇冠蜜瓜配麒麟果，皇冠蜜瓜是日本當地頂級的水果，堅持以一樹一果方式種植，所有養份會集中在一個蜜瓜中。果肉水份充沛，甜度極高，而麒麟果也清甜多汁，為盛宴劃上完美句號。

地址：中環蘭桂坊加州大廈6樓

電話：2328 3302

備註：情人節7道菜2人晚餐僅於2月14日5:30pm至11pm供應。

記者：黃依情