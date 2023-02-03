【創業追夢】圓夢開全港首間Lolita體驗館 90後女生無悔疫下蝕住做

▲ 冰冰說疫情前會跟其他Lo娘一起到酒店或餐廳High time，但疫情後已停止活動。

為了夢想，你可以去到幾盡？ 90後的潘婷芝(冰冰)是一位Lolita愛好者，於2021年開設全港首間Lolita主題體驗館，為的是實現兒時的夢想。兩年過去，體驗館還未達收支平衡，但她卻有堅定的信念：「當我見到穿上Lolita服裝的客人流露開心表情，有的甚至感動流淚，我感到很開心。而且我希望能推廣Lolita文化，讓更多香港人認識，就算蝕住做都是值得。」

Lolita是在90年代源自日本原宿的一種打扮風格，歐洲宫廷、公主及洋娃娃為主題服飾，是一種服裝文化。而喜歡此打扮的女性，會被稱為「Lo娘」。

今天的主角冰冰，便是一位不折不扣的「Lo娘」，故事要由中學時代開始講起。「中三時我看了日本電影《下妻物語》，女主角深田恭子穿著Lolita服飾，我一見便迷上。」

想成為「Lo娘」首要條件要有一件華麗的Lolita服，但中學零用錢不多，一件Lolita華麗服裝最平要七百元，由於銀根有限她便決定自己繪畫設計，到深水埗買布後再交由裁縫製造，成本只需五百元。

有了第一件Lolita公主裙，她已急不及待要穿上讓別人欣賞，更決定走上旺角街頭。她笑說：「當時我覺得青春無敵，所以一點都不怕羞。」

幸好，大部分途人的態度都很友善，甚至有人禮貌上前問她可否拍照，冰冰當然無任歡迎。有了美好的第一次，冰冰便夢想日後能成為Lolita服裝設計師。

▲ Rococo Studio設有不同場景供攝影，包括復古梳化椅、馬車及公主床等。

用遣散費創業

夢想是情懷，生存是現實，中學畢業後為了生活，暫且放低當設計師的理想，加入一間鐘錶公司做銷售員，不過每月就用接近一半的薪金購買Lolita服，幾年間已收藏過百件的公主服，閒時又會出席「Lo娘」群組的聚會，一起交流心得。

2020年爆發疫情，冰冰受聘的美國鐘錶公司生意打大受打擊，決定撒出香港市場，公司關門大吉，冰冰獲發放一筆遣散費，她便萌起創業的念頭。

她說：「我覺得香港Lolita文化的普及度，遠不及日本、台灣及內地，當地有Lolita主題店香港卻欠奉。當時我有遣散費及一批Lolita服裝，便決定嘗試開主題店，於是在2021年開了香港首間Lolita體驗店——Rococo Studio(洛可可攝影造型工作室)，希望宣揚這文化。」

▲ 冰冰早前在葵芳舉辦一個活動，展示了由她中學到現在設計的部份Lolita裙。

由於是小本經營，店舖的裝修及宣傳等工作都是一腳踢，同時她又要訂立服務項目及收費，起初更感無從入手。「店內會提供借用服飾、化妝、做型、攝影等服務，但始終在香港店子的主題概念較新，故沒有相關資料可參考，不知如何設收費Package，後來便試推出放題體驗，一小時可以任穿服裝，怎知推出後反應很好，最高紀錄有位客人換了8套服裝。」

男性客人感激流淚

經常面對不同的客人，冰冰說大部分人都是首次穿著Lolita服，表現較怕羞，幸好她以前是銷售員，擅長跟客人溝通，故此很快便「破冰」令他們放鬆下來。

▲ 冰冰說多得媽媽的支持及鼓勵，令她可以勇往直前創業追夢。

在芸芸客人中，冰冰自言有不少難忘回憶。「有位媽媽帶著7歲的女兒上來，原來媽媽從小很喜歡Lolita公主服，但一直沒有機會接觸，所以想讓女兒穿Lolita服裝完成她的心願。由於當時舖頭新開並沒有小童服，我便替她穿上成人公主裙，媽媽見到後很開心，更為女兒拍下很多照片。」

Lolita服飾中有男裝王子服，不過有些男士卻鍾情女裝。「當時有個女仔聯絡我，說她的表哥很喜歡Lolita女裝服，但從不敢向別人透露，著我安排服飾，她想送給表哥一個驚喜。隔幾天二人來到舖頭，大門一打開，表哥見到室內的古典布置，感到相當興奮，我隨後拿出服飾讓他穿上，還替他化妝及整理髮型，表哥望著鏡子見到自己的造型，激動得流下眼淚，更感謝我為他達成多年來的夢想。」

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體驗館能帶給客人歡樂，也讓冰冰能圓兒時的夢想，成為一位Lolita時裝設計師。「去年在我葵芳參加一個活動，展示我由中學到現在為自己設計的Lolita服飾，後來收到一個台灣機構的邀請，希望用我設計的服裝參與他們在當地舉辦的一個Catwalk Show，由於當時還未正式通關，我便把服裝寄到台灣，由當地模物兒穿上，後來活動主辦人說觀眾很受落，並問我可否出售，當時我想不如設立一個品牌售賣服飾——少女物語(Maiden Secret)品牌便誕生，更正式成為Lolita時裝設計師。」

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現在體驗館有約400套Lolita服裝供客人試穿或購買，包括冰冰多年的珍藏及自家品牌的設計服裝，她笑言自己大部分身家都投放在這些服裝上，雖然生意時好時懷，收入不多，曾試過做part time幫補租金及生活費，但她仍感無悔。「創業接近兩年，仍未收支平衡，但我真的很想宣揚Lolita文化，讓更多香港人認識，所以我覺得就算是蝕住做都值得。」

記者：招美寶

