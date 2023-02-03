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【簡約公屋】黃偉綸：沒有人想「簡約公屋」千秋萬代　8個選址無意改變

社會 16:38 2023/02/03

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

財政司副司長黃偉綸。（資料圖片）

政府早前公布8個「簡約公屋」選址，其中擬建10,700伙的啟德世運道項目引起爭議，有議員及區内私樓居民均表明反對於該地發展簡約公屋。財政司副司長黃偉綸今日（3日）在社交平台撰文表示，政府興建「簡約公屋」的目的，是解決未來十年房屋供應「頭輕尾重」的問題，沒有人想「簡約公屋」千秋萬代。

對於有聲音質疑「簡約公屋」於啟德世運道的選址，黃偉綸指，九龍東作為第二個核心商業區（CBD2）的定位現在不會改變，將來也不會改變。黃偉綸認為，啟德區內除世運道用地外仍有多幅商業用地，政府現時善用區內其中一幅綜合發展用地的空窗期，作「簡約公屋」短期用途，並不會改變啟德已規劃的法定用途。若把這捏造成會影響整個九龍東的CBD2定位，是完全沒有根據，亦不合理。考慮到啟德的整體規劃，政府會在「2+5」年期屆滿後釋出用地，然後按原有規劃意向落實發展。他預計「2+5」年後，公營房屋供應將逐漸到位，除非屆時房屋需求量大增，「簡約公屋」將會完成填補短期公營房屋供應不足的歷史任務。

黃偉綸又指，每年政府投放大量資源支援基層脫困，今次政府拿出決心排除萬難，為的是希望盡快改善不適切居所住戶的居住環境，「簡約公屋」的價值不能單以金錢來衡量。黃偉綸於文末懇請立法會議員和各界討論「簡約公屋」議題時將心比心，不要離棄社會上最需要幫助的一群人，重申目前8幅「簡約公屋」用地選址均屬最合適的選擇，政府無意改變。

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記者：吳穎嵛

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