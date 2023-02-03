AKB48前成員慘被前夫騙光積蓄　小林香菜下海當陪酒請粉絲「多關照」

日本偶像女團「AKB48」前成員、現年31歲的小林香菜，在2021年宣布和35歲的有錢男友白岩伸也結婚，在翌年3月誕下一子。當大眾以為小林香菜可以享福做少奶奶，卻沒想到她在今年1月中宣布離婚。

小林香菜前夫在證券公司工作，但在去年與另一名男子以投資名義，分別向3位女性詐騙並獲利上千萬日圓，目前已遭逮捕。

▲ 小林香菜在去年當上媽媽。

積蓄被前夫騙光

最可憐的是，小林香菜也在日前在個人IG表示已在1月16日離婚，而她的存款積蓄更慘被前夫騙光，更表示無法支付欠款、稅款，為了能白天可以照顧家人又能有穩定收入，經深思熟慮後，決定到六本木某會員制酒吧當陪酒，並請粉絲們以後「多關照」。

據日媒報道，小林香菜工作的酒店還有另一位女偶像在工作，就是去年9月才剛宣布下海的「欅坂46」前成員志田愛佳，過去也曾發生金錢誘拐後輩兼職下海陪酒的醜聞，一度震憾日本藝能界。

曾為人氣成員



其實小林香菜在2006年於AKB48出道，演出多達929次，一度是團中演出次數最多的團員。

在2016年，她從團中畢業後曾出超大寫真集，於2022年3月宣布和有錢男友結婚，沒想到最後幸福夢碎。

最新影片推介：