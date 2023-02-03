【走私藥物】海關破33宗案檢逾25萬粒走私新冠藥　其中一款藥無聲稱成分

▲ 海關檢獲25.7萬粒走私新冠口服藥。(曾秋文攝)

海關今年1月採取針對走私新冠口服藥特別執法行動，至今破獲33宗案件，檢獲約25.7萬粒新冠口服藥，估計市值逾1,500萬元，行動中共20人被捕。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組指揮官賴恩寧表示，海關年初留意到非法進口新冠口服藥的案件有上升趨勢，於是採取針對性行動，今年1月至今破獲33宗案件。其中27宗案件是利用郵包、快遞及貨運非法進口新冠口服藥到香港，每宗牽涉數百至超過10萬粒不等；另外6宗是經客運進口，全部經機場入境，共87,000粒藥。

海關所檢獲的走私口服藥分別來自印度、孟加拉、荷蘭、泰國及其他歐洲國家，而有組織罪案調查科跟進其中4宗案件，包括1宗郵包、2宗快遞和1宗航空旅客案件，再檢獲多3,900粒口服藥，拘捕多7人，案件仍在調查中，不排除再有人被捕。

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賴恩寧指出，檢獲的走私藥物大部分沒有香港註冊編號，相信是未經註冊藥物，部分藥物轉交政府化驗所化驗，其中一種懷疑走私藥物更沒有其聲稱的成分。他指出，目前本港只有2款獲註冊的新冠口服藥物，由公私型醫療機構或醫生向病人提供，呼籲市民如感染新冠病毒應該求醫，切勿自行購買或服用來歷不明藥物。

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記者：曾秋文