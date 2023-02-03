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【港鐵事故】港鐵交代去年服務表現　多名議員不滿嚴重鐵路事故頻生

社會 19:30 2023/02/03

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

港鐵在立法會鐵路事宜小組委員會交代去年服務表現。（資料圖片）

港鐵在立法會鐵路事宜小組委員會交代去年服務表現。港鐵車務總監李家潤指，由於疫情肆虐，港鐵公司2022年初的本地乘客量在2月下旬至3月上旬錄得超過一半的跌幅，幅度為自疫情爆發以來最大。隨著疫情緩和及東鐵線過海段通車，乘客量於下半年逐步回升。 延誤事故方面，港鐵去年共發生154宗8分鐘或以上，及8宗31分鐘或以上的延誤事故，別較對上一年下跌2成及5成。

延誤事故數字有下降的趨勢，但港鐵去年12月內先後發生油麻地站列車出軌「甩門」及將軍澳綫列車故障事故，多名議員於委員會上就多宗事故表示不滿。立法會議員陳紹雄認為，港鐵發生多宗事故，令市民出行大受影響，令人擔憂重大事故的出現的「遲早嘅事」，甚至「陸續有嚟」。市民最多抱怨的地方，在於港鐵在「不怕一萬，只怕萬一」方面，工作做得不足夠，尤其出現列車事故引致市民出行延誤時，如何改善緊急接駁交通工具和應急安排，在文件上隻字不提。

立法會議員田北辰亦在會上質疑，港鐵一直支持更新鐵路設施，但對東鐵幕門隻字不提，指「呢個幕門由上世紀追到今日」。田北辰質疑，沙中綫通車至今已經8個月，但仍未有任何幕門。李家潤回應指，有關東鐵幕門的安排有五部曲，加強月台結構承托幕門的工作大致完成，過去八個月亦一直調校信號軟件，協助列車停在新的位置。港鐵未來將會在馬場及大埔站安裝幕門，得到安裝經驗後會優化安裝程序，確保能在最快的時間做好安裝幕門工作。

運輸及物流局表示，明白港鐵去年2宗嚴重事故會引起市民關注，已經成立獨立監督小組，監督港鐵資產管理並檢討維修制度，亦會確保港鐵跟進落實建議，檢討要深入及完備。

原文網址：https://www.881903.com/news/local/2474454

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記者：吳穎嵛

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