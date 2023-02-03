【簡約公屋】黃偉綸：公開「唱衰」自己區的價值不智　江玉歡：獅子山下精神不應是捍衛某個政策工具

▲ 黃偉綸批評，公開「唱衰」自己區的價值，不但不智，更是損人不利己。（資料圖片）

簡約公屋啟德世運道的選址惹爭議，立法會議員江玉歡昨日提出，與其用300億建可能入住率偏低的屋，倒不如用建些一勞永逸的優質公屋，「獅子山下精神並不應是用來捍衛某個政策的工具」。財政司副司長黃偉綸今日解釋，傳統公屋需要經過一定的城規程序，起碼要6至7年後才可供入住，「對劏房戶來說，等一天也實在嫌長」。黃偉綸批評，不斷挑起社會矛盾，甚至公開「唱衰」自己區的價值，是損人不利己，獅子山下同舟共濟，不是空口講白話，而需要大家和衷共濟。

黃偉綸今日在社交媒體發文，解釋為何不直接在「簡約公屋」用地興建永久公屋，傳統公屋需要經過一定的城規程序，由土地平整至興建，起碼要6至7年後才可供入住，「對劏房戶來說，等一天也實在嫌長」。他指，「簡約公屋」是用「組裝合成」建築法建造，興建速度特快，建築期約2年，我們有信心在5年內興建約3萬個單位，切實縮短公共房屋綜合輪候時間，由6年減至4.5年。

至於「簡約公屋」選址，黃偉綸重申，「目前8幅「簡約公屋」用地選址均屬最合適的選擇，我們無意改變」。至於有人質疑，日後市民只會申請市區「簡約公屋」，新界的「簡約公屋」將乏人問津？他認為，有關說法實站不住腳，以傳統公屋為例，縱使位於市區的公共屋邨或許較受歡迎，位於新界的公共屋邨單位亦有其捧場客。香港彈丸之地，亦不可能把所有公共屋邨都放在市區。

黃偉綸：公開「唱衰」自己區的價值，不但不智，更是損人不利己

黃偉綸在文中批評，不斷挑起社會矛盾，甚至公開「唱衰」自己區的價值，不但不智，更是損人不利己，又稱「將基層和中產業主推向對立面，更非做實事者所為」。立法會工務小組即將討論「簡約公屋」議題，他懇請立法會議員和「各界將心比心」，給劏房戶多一個希望和選擇，不要離棄社會上最需要幫助的一群人。他再提到，「獅子山下同舟共濟，不是空口講白話，而需要大家和衷共濟，一起努力，推動社會向前」。

江玉歡：獅子山下精神並不應是用來捍衛某個政策的工具

江玉歡昨晚在社交媒體發文提出，與其用300億建可能入住率偏低的屋，倒不如用來真正改善他們的居住環境，建些一勞永逸的優質公屋，讓他們住大些、住好些。至於簡屋造價及興建細節、個別較偏遠項目的配套、管理及營運安排及資金、申請及編配等，她認為，市民要是問問，也是「無傷大雅」。

▲ 江玉歡指，獅子山下精神並不應是用來捍衛某個政策的工具。(江玉歡facebook圖片)

江玉歡不點名批評政務司副司長卓永興，指正是因為相信和珍惜獅子山下精神，才會更加愛惜公共財富，獅子山下精神是香港人的奮鬥精神，沒有多年的辛勤奮鬥，何會有今天數千億的盈餘，「獅子山下精神並不應是用來捍衛某個政策的工具」，反問難道所有難答問題的答案是：「獅子山精神」？

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責任編輯：區綽彥