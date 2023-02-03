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【侵犯私隱】女子浸溫泉遭全程直播　五星級酒店一句回應惹公憤

健康 18:54 2023/02/03

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

女子浸溫泉遭全程直播，五星級酒店一句回應惹公憤。（iStock圖片，非當事人）

很多人都喜歡浸溫泉，但內地近日卻傳出一間五星級酒店全程直播多名客人浸溫泉的畫面，事件曝光後引起熱議。

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綜合內地傳媒報道，一名女子在網上控訴，早前在江西宜春市一間五星級酒店內浸溫泉，沒想到過程竟被酒店的鏡頭拍下，並在網上直播。網上圖片顯示，涉事酒店的直播間，正播出一處溫泉的畫面，雖然鏡頭距離較遠，但仍可看見有多名客人正在浸溫泉。

涉事酒店直播多名客人浸溫泉的畫面。（網上圖片）

涉事酒店的負責人回應指，由於考慮到私隱，直播時沒有拍攝近鏡，鏡頭距離溫泉有50米以上，看不清客人的臉部。事後，酒店已停止進行這種形式的直播，又表示日後會在私密的溫泉進行直播，並事先徵求客人同意。

不過，不少內地網民都對酒店回應感到不滿，紛紛留言表示，「好噁心」、「看不見臉就行？」、「他不知道專業人士都能調整畫面的清晰度嗎？」。而當地文旅部門則表示已關注到事件，目前正在處理。

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責任編輯：羅嘉欣

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