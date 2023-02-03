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【罕見意外】樓上用小蘇打粉通水管引發爆炸 樓下小兄妹慘被灼傷

親子 16:45 2023/02/03

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希望小兄妹早日康復！

馬來西亞發生發生一宗罕見意外，一名男子使用小蘇打粉通水管，不料卻引致樓下住戶的廚房的水管爆裂，具有腐蝕性的水濺射到樓下一對小兄妹，導致他們分別受輕傷及重傷。

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據當地的警方稱，住在2樓的一名男子，因水管堵塞，而將從網上買得Kuda Api牌的小蘇打粉倒入洗碗盆以疏通水管，不料樓下住家的廚房水管卻因此發生爆裂。

警方稱樓下的女住戶聽到廚房傳來爆炸聲，隨後聽到兒子的慘叫聲，她聞聲過去查看，發現9歲的兒子和7歲的女兒身上因被濺射到含有小蘇打粉的水，兩人均被灼傷。

女住戶將兒女送到當地醫院，之後再轉送吉隆坡中央醫院接受治療。

警方又稱，據醫生的診斷，男童身上傷勢較重，其額頭、頭頂、肩膀、身體、手臂和大腿處的燒傷程度為3級，目前仍在吉隆坡中央醫院燒傷科加護病房接受治療；至於女童則是右大腿輕微灼傷，在敷藥後已獲准回家。

警方指目前援引刑事法典第326以及爆炸物法令展開調查。

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責任編輯︰王明芳

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