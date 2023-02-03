【死因研訊】41男玩滑翔傘亡裁定死於意外　死因庭陪審團建議警方消防定期演習搜救

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41歲男子於2018年7月在大嶼山玩滑翔傘期間失蹤，搜救6天後被尋回不治。死因庭經過6日研訊，陪審團今（3日）退庭商議約6小時後，一致裁定死於意外，並向多個政府部門提出建議，包括利用無人機搜救，警方及消防擬訂明確分工及定期進行搜救演習等。

死因庭日前共傳召14名證人，4男1女陪審團退庭商議近6小時後，一致裁定死者鍾旭華（終年41歲）死於意外，因天氣急劇轉差，死者失去對滑翔傘的控制，最終撞向大東山南面的山坡，死亡原因是身體多處受傷，傷勢嚴重而在短時間內死亡，死亡日期為2018年7月22日下午2時02分。

綜合早前證供，搜救行動由消防處主導，制定搜救策略，警方協助調派人手。7月23日及25日，遺孀陳利珊先後將死者的飛行路線截圖交給搜救人員，翌日將2個座標檔案交給警方，但警方不能開啟，陳下午再將Excel檔案交到指揮中心，惟搜救方指夜深及沒有目擊者等確切證據，翌日才會派員搜索。當局最終在27日下午1時許在大東山南面尋獲死者，位置距離座標20米範圍內。

時任大嶼山南分區指揮官唐百旋承認，警方在26日收到家屬提供的座標檔案時未能即時開啟，她得知同袍後來成功開啟，據知消防指雲層低而未即時派員搜索。至於飛行路線截圖，唐則稱沒印象收過。

時任消防處特種救援隊支援隊成員李偉明則指，26日沒收過家屬提供的座標檔案，警方亦從未告知。李指於同日晚上8時許才收到死者傘友傳來的座標檔案，但因當時夜深增搜救風險，決定翌日才出動。民安飛及飛行服務隊搜救人員均稱沒有收到消防指示到座標位置搜索。

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記者：陳曉欣