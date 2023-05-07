【痴心錯付】妻子負擔家中支出8年還債40萬  失業求付保費被丈夫摔碗怒罵

▲ 《劇照》

家庭需要夫妻共同付出，才能成就幸福和美滿。內地一名女子結婚後默默為家中付出，除了一力承擔家中開支外，連丈夫早年欠下大額債項也願意幫他還清。直至太太最近因失業，開口請丈夫幫繳社保(社會保險)費用，竟被對方怒罵並且摔碗對待。多年真心付出，但最後卻換來「明月照溝渠」，令她太嘆心寒。

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綜合內地媒體報導，該名女子結婚8年，最近她因失業而經濟拮据無力繳交社保，打算叫丈夫幫忙卻遭受惡劣對待。從影片中可見，丈夫樣子面目猙獰地怒罵人妻，並且當著女兒的面把碗筷狠狠地怒摔地上，碗中食物都散落一地。而且丈夫更誇張地咆哮，

是你們一個勁這樣，逼我活不下去。

恰似自己受委屈多年卻無從發洩一樣。

她最後哭道，多年來也是她獨力承擔生活中的所有開銷，包括水電費用、房屋租金、生活用品以及女兒學費等等， 丈夫是「一蚊」都沒有付出過。早年，丈夫曾經歷生意失敗欠下34萬人民幣(約40萬港元)債項，人妻也無怨無悔地幫他償還。面對丈夫的絕情，人妻只可環視廳中四周獨自垂淚，令人心痛。

影片爆光後，網友都勸喻人妻盡快「止蝕離場」，「儘早離開這樣的人吧，及時停損」﹑「不要再跟這種人在一起」;也有網友覺得人妻需負上一些責任，「是你慣出來的，錢是男人的生命，這男人覺得你廉價」。

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責任編輯︰王明芳