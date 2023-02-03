【周末好去處】「智樂遊樂車」進駐灣仔海濱　免費任玩充氣彈床攀石板【附報名連結】

▲ 智樂遊樂車3系將進駐灣仔「水上運動及康樂主題區」，特設攀爬木台，讓小朋友投入爬上跳下的挑戰賽。（facebook圖片）

來自智樂兒童遊樂協會、由貨車改裝的移動遊樂空間「智樂遊樂車3系」，將於2月中旬進駐灣仔「水上運動及康樂主題區」，與小朋友和家長大玩特玩。車內設有多款遊戲組件，為兒童帶來富教育意義的娛樂活動，費用全免，將於2月6日起接受報名。

「智樂遊樂車3系」是由一輛5.5噸的貨車演變而成的移動遊樂空間，車內有多種好玩又多變的遊戲組件，包括攀爬木台、充氣彈床、繩網及攀石板等，配以海濱的天然環境，提供休閒玩樂的體驗。

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遊樂車將於2月18日（六）及19日（日）下午2時至5時，進駐灣仔「水上運動及康樂主題區」（第三期），鄰近水上單車區及「海岸堤階」。

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活動費用全免，對象為3至12歲小朋友及其家長，活動的年齡設定是以兒童的基本能力為參考，家長可因應孩子的能力和喜好再決定是否參加。每個時段有60個家庭單位名額，每個家庭最多4人（成人最多2人），小朋友必須由至少1位成人陪同參與。

有興趣的家長可於2月6日下午一時起於網上報名，名額先到先得，額滿即止。

報名連結：https://bit.ly/3wPMVz8

註：申請人須登記成為智樂會員；家長可隨意選擇參加一個時段，惟報名後將不接受時段更改。

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責任編輯︰王明芳