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【黑心商人】老闆疑節省成本賣發霉拉麵　員工勇揭慘遭扣糧兼恐嚇

食用安全 14:19 2023/02/04

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

有老闆疑為節省成本賣發霉拉麵，員工勇揭卻慘遭扣糧兼恐嚇。

防人之心不可無，特別要在外地的時候更加要好好的保護自己。台灣YouTuber呼兒日前在網上分享自己在日本Working Holiday時的經歷，指當時在職的中華料理店為求節省成本，竟出售發霉拉麵。而被其揭發後的3個月，竟遭老闆扣糧兼恐嚇。事件一經分享指網上亦引起了網民的熱議。

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日前，分享許多日本旅遊美食的台灣YouTuber呼兒於其個人社交平台上分享指，當時她正在日本Working Holiday，於是便透過社交平台尋找到一所日本中華料理店的工作。起初她認為外省的老闆待她十分好，給工作機會予她。

直至數月後，當時正值夏天，而她赫然發現︰

冰箱的麵發霉了！

於是她便和老闆報告事件，可是對方卻只回應︰

熱水煮一煮就沒事了！

他更即場食用發霉麵條，以力證食用安全。

由於呼兒忍受不了老闆對此事的處理方式，於是便離職以及把相關照片上傳至網上。據呼兒所指，當時有一位比較有正義感的網友將有關照片傳送至日本的相關機構舉報事情，而當地的政府人員亦有就事件界入調查。

不忿被揭的老闆得知是由呼兒上傳照片至網上後，不僅剋扣了她1.5個月薪金，而且更揚言若她不願刪除照片，要她回不了台灣，更威迫她簽下保密協議。呼兒憶指︰

（當時）我的精神狀態處在憂慮和恐懼中，過得非常悲傷不愉快。

幾經波折，她終於與當地有關機構取得聯絡，並要求老闆支付剋扣的薪金。

可是當天在店舖準備領取薪金時，老闆又再次對其出言恐嚇。後來她幸得日本住所的業主出手幫助，業主對店內的顧客大呼。

這間店的老闆積欠員工薪水！

而且更迫問老闆是否有售賣發霉拉麵之事，老闆最後只肯承認是有麵條發霉，可是並沒有賣給顧客。幸好最後呼兒也能獲回所得工資，令她不禁大指

我做到了！即便再惡劣的環境我也克服了！我對得起自己的良心！我守住我的原則！我真的好有勇氣，我好棒！這就是我！

    點擊圖片放大
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從呼兒上傳的圖片中可見，不僅是麵條發霉，而且湯內更出現「小強」。餐廳惡劣的衛生環境及老闆的態度亦為網民所詬病，不少網民亦大讚呼兒的勇敢及業主的仗義：

    點擊圖片放大
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文章獲「呼兒」授權轉載，原文見此

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責任編輯：陳欣潼

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