【長者悲歌】寧住板間房不要公屋　伯伯：起碼有人跟我講嘢

▲ 大角咀一名伯伯住在板間房10多年，在義工探訪期間，講出多年來不申請公屋的原因。

獨居長者需要的可能只是一句簡單問候。社企「銀杏館」日前分享，大角咀一名伯伯住在板間房10多年，遇到義工上門探訪，在傾談過程中，講出多年來不申請公屋的原因，同時感慨表示住在板間房中，是「起碼有人跟我講句說話」，令義工聽後無比心酸。

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社企「銀杏館」周四（2日）在Facebook專頁發帖，指有職員和義工日前探訪大角咀板房戶，該板間房一屋分成10多戶，狹窄走廊分間兩排大櫃，大櫃分成上、下格，每格分租給一名住戶，而每人儲物及作息空間僅得一格櫃之內。

義工在探訪途中，初次與陽伯伯（化名）見面，伯伯向義工述說，自己已租住板房10幾年。伯伯更表示：

我沒有申請公屋，我情願住板房，在這裡起碼有人跟我講句說話。

接著伯伯再跟義工分享了很多內心感受，尤其是至親患病離世的經歷：

我弟弟雙眼染病，最後他失明了。我跟弟弟說我怎樣也會照顧他。後來弟弟和媽媽也過世了，在安排他們的喪禮時，我因失業而為費用擔憂，那時我不禁在街上哭起來，然後問自己點解我會攪成咁！

在短短半小時的探訪過程內，伯伯不斷向義工訴說內心的失意及鬱結。伯伯非常重視親情，亦懷念昔日鄰里間的情，更表示：「以前住徒置區，鄰居都會互相認識和關心。」在義工與伯伯臨別前，伯伯向他們表示自己想找工作，而職員及1義工回去後，也積極為伯伯安排工作，最終在近日安排到職位給伯伯，就是加入「銀杏館」的大家庭。帖文最後亦帶出連串問題，值得反思：

伯伯的經歷令人反思…為何有長者情願住板房也不願住公屋？又為何有長者明明不缺錢也情願工作？我們是否理解這些長者的感受和需要？

帖文也引來網民熱烈討論留言，並引起反思：

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責任編輯：羅嘉欣