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【殺手廢J】陳湛文拍攝期間中暑頂硬上　袁澧林試拍動作場面想做型格打女

娛樂 17:17 2023/02/03

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

陳湛文

ViuTV劇《殺手廢J》將於下周一（2月6日）播出，劇集講述怕死的獨行殺手阿J（陳湛文飾）本來樂天知命地幹著專攻老弱傷殘的輕巧差事，但因行業萎縮，經營苦不堪言。

阿J為求打破困境，半推半就加入進取型的殺手企業。本來打算提起精神踏出舒適圈，讓獨來獨往的自己首次融入「社會」，可是最危險的挑戰居然不是程序多多的殺人任務，而是被公司扭曲的危險同事及主管。以為自僱人生風浪大，誰料一入機構深似海。

袁澧林

袁澧林學沖咖啡

陳湛文笑言，拍攝期間苦不堪言，高呼「夠喉」唔想再加戲，仲話試過拍到中暑：「拍中槍、瞓地下都唔叫辛苦，最慘係之前有場地係冇冷氣，我都拍到暈暈地，不過都要頂硬上，不過成部劇最幸福就係袁澧林，佢所有場境都有冷氣，導演都有錫住佢。」

自認拍攝過程舒服的袁澧林在劇中演咖啡店老闆，並為劇集去學沖咖啡：「雖然都有練習吓，不過埋位都有啲手忙腳亂，因為我唔係咖啡精，所以掛住啲沖嘢飲流程又唔記得對白。其實我好想試佢地啲動作場面，做殺手真係好型吓，做吓打女、吊威也都唔錯。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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