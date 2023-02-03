【港鐵工程】港鐵柴灣站天橋隆起24至33毫米　相關工程已暫停

▲ 港鐵柴灣站天橋隆起24至33毫米，相關工程已暫停。（資料圖片）

政府發言人今日（3日）表示，在2月1日，港鐵公司報告位於柴灣利眾街18號地盤的私人發展項目，在進行挖掘與側向承托工程的相關灌漿工序期間，連接寧富街與柴灣站屬港鐵公司的行人天橋上有5個監測點的上升記錄達到24至33毫米，超逾20毫米的預設停工指標，該項目的相關工程已暫停。

屋宇署在2月1日派員視察有關行人天橋，確認其結構安全。機電工程署已檢視港鐵公司提交與鐵路運作安全相關的監測記錄，確定鐵路狀況符合安全運作要求。上述建築工程沒有影響鐵路設施結構和鐵路運作安全。

屋宇署、機電工程署及港鐵公司會繼續密切監察有關情況，確保鐵路設施結構和鐵路運作安全不受影響。

雖然該發展項目的有關工程現已停工，屋宇署已連同港鐵公司，要求負責該項目的註冊建築專業人士制訂緩解措施，並採取減少可能對鐵路設施影響的施工方法。

當接獲該發展項目的緩解措施建議或修訂圖則，以及復工要求，屋宇署會以確保鐵路設施結構安全的原則嚴格審批，包括諮詢港鐵公司及其他相關政府部門。機電工程署亦會確定港鐵公司有嚴謹的監測措施繼續確保鐵路運作安全。此外，若註冊建築專業人士同時建議調整暫停相關工程的指標，屋宇署亦會在諮詢港鐵公司及其他相關政府部門的意見後，按情況考慮註冊建築專業人士提出的建議。當復工要求獲得接納後，屋宇署及機電工程署會向公眾公布有關決定。

港鐵表示，已聯同相關政府部門向柴灣利眾街18號私人發展項目建築工地的註冊建築專業人士發出指示，暫停其在鐵路保護區内的工程。發言人續指，鐵路保護組人員於今年1月30日的監察中，確認行人天橋樓梯的監測點錄得的上升幅度超過預設的指標。公司遂按既定機制，聯同相關政府部門已要求該建築項目的註冊建築專業人士暫停相關工程，相關工程已停工。經檢驗後，公司已確認鐵路安全及營運不受影響，並會持續監察，確保安全。相關部門及公司在註冊建築專業人士確保鐵路設施和營運安全不會受後續工程影響後，方會同意承建商恢復相關工程。

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記者：黃穎津